Археологи нашли затонувший корабль возрастом две тысячи лет

Lenta.ru

На дне залива Барбир, Хорватия, обнаружены остатки кораблекрушения времен Римской империи. Об этом сообщает Croatia Week.

Что нашли на затонувшем две тысячи лет назад корабле
© Лента.Ru

Археологи нашли 12-метровый затонувший корабль, который пролежал под слоем песка почти две тысячи лет. Отмечается, что у него сохранились элементы верхней конструкции. «Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — пояснил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.

Специалисты датировали судно I-II веками нашей эры. На борту затонувшего корабля обнаружены сотни оливковых косточек, остатки винограда, персиков и грецких орехов, что указывает на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Судно планируют задокументировать прямо на дне моря с помощью фотограмметрия. После этого его законсервируют тем же песком, который защищал его два тысячелетия. Подъем потребовал бы миллионов евро (сотен миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, на дне реки нашли обломки парохода, который загорелся и пошел ко дну в 1880 году. Их обнаружили случайно: местные исследователи изучали реку в поисках другого судна.