Задремавший на московском вокзале пассажир лишился миллиона

Пассажир вздремнул на Ярославском вокзале и лишился миллиона рублей, рассказали в управлении на транспорте МВД по ЦФО.

© Мослента

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что когда прилег на сиденья возле касс, проходившие мимо двое мужчин похитили у него чемодан, в котором среди прочего были наличные — более миллиона рублей.

Кража попала на видео, на котором заметно, что воры спокойно забрали чемодан из-под носа у пассажира. Оказалось, что это ранее судимые 45-летний житель Пермского края и 52-летний житель Красноярска. После кражи чемодана они сели в поезда и уехали из Москвы.

В течение суток транспортные полицейские при помощи коллег из Ярославля и Костромы задержали злоумышленников и доставили их столицу. Чемодан был у одного из воров, его вернули владельцу с полной суммой денег.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых арестовали.

