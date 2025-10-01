Почему древние славяне избавлялись от пожилых соплеменников

В традиционных обществах с ограниченными ресурсами отношение к пожилым людям часто определялось суровой экономической необходимостью. Практики, которые современному человеку могут показаться дикими и жестокими, в древности были продиктованы сложным переплетением выживания, религиозных верований и социальных норм.

© С. Иванов "Жизнь восточных славян"

Национальные способы умерщвления

Исторические и этнографические источники свидетельствуют о существовании схожих практик в разных культурах. В Древней Греции и у ингушей практиковалось сбрасывание стариков со скал. Колхи (древние жители Кавказа) отправляли стариков в море в корзинах. Якуты и чукчи совершали особый ритуал: переодевали стариков в новую одежду и оставляли в безлюдном месте, символически представляя это как "свадьбу" или переход в лучший мир. Монголы практиковали закапывание живьем вплоть до XVIII века. В Японии до XIX века существовал обычай "убасутэ" - оставление стариков в горах

Особый интерес представляет описанный Д.К. Зелениным бурятский ритуал "Хэрмэн зэгэтэ-аба", когда 70-летнему старику во время пиршества внук с помощью бараньей кости проталкивал в горло кусок жира, что обычно приводило к смерти.

Салазки и лубок

Подобные обычаи практиковались и на Руси в дохристианский период. Если верить источникам, древние славяне заводили стариков-родителей, которые уже не могли заботиться о себе сами, в глухой лес и там оставляли.

Дальше ситуация могла развиваться по-разному. Кто-то становился добычей диких зверей, а кто-то умирал своей смертью от голода и холода. Иногда перед тем как оставить в лесу, стариков забивали насмерть ударом по голове. Нередко такую «работу» поручали кузнецам, владевшим тяжёлым молотом.

В русском языке существует такое архаичное выражение, как «посадить на санки» или «посадить на салазки». В украинском есть аналог – «сажать на лубок» или – «пора на лубок». Все это имеет отношение к смерти.

Этнограф Литвинова, пишет: «Людей старых, не подававших надежду на жизнь, вывозили в зимнюю пору в глухое место и опускали в глубокий овраг, а чтобы при опускании они не разбились или не задерживались на свете, их сажали на луб, на котором они, как на санях, доходили до дна оврага… Когда этот обычай был запрещён, то стали прибегать к изолированию стариков в пустой хате, где они с голоду и холоду помирали».

Последний случай исследовательнице пришлось наблюдать уже в 80-х годах XIX века в деревне Землянка Полтавской губернии.

А вот свидетельство уездного землемера Пржиборовского: «Обычай этот существует не только в Малороссии, но и в других местах (например, в Новгородской губернии и лесных уездах Минской губернии)… Дети привязывают старика к салазкам и вывозят его, помимо его воли в степь, на мороз…».

Конец культа

Этнографы и фольклористы полагают, что традиция умерщвления стариков была связана не только с тяжёлыми условиями жизни, но и с религиозными культами, и усматривают в этом элементы жертвоприношения.

Так, по словам исследователя Богораза, те же чукчи верили, что если человек умирает от болезни, то его пожирает злой дух – кэле, и после кончины умерший сам превращается в кэле и вредит живым. Поэтому старику «помогали» умереть, и тогда дух его с того света оказывал родным всяческую помощь и поддержку.

Между тем у славянских народов встречается такое предание (в разных вариациях). Отец с сыном отвозят старого дедушку на санях в лес и оставляют там. Мальчик беспокоится об оставленных в лесу санках, а на вопрос отца, зачем они ему, отвечает: «А чтобы отвезти вас с матерью в лес, когда те состарятся».