Какие девушки на Руси никогда не выходили замуж

Распространенное представление о том, что в допетровской Руси все женщины легко выходили замуж, далеко от исторической реальности. Социальные, физические и экономические барьеры создавали значительную прослойку незамужних женщин, чье положение в обществе было крайне незавидным.

© А. Бучкури "Свадебный поезд"

Кого не брали замуж

Здоровье и внешность невесты играли ключевую роль при заключении брака. Худоба и нездоровый цвет лица могли указывать на чахотку или иные заболевания, ставящие под вопрос репродуктивные функции. Физические недостатки — хромота, слепота, кожные болезни — также значительно снижали шансы на замужество, если не компенсировались богатым приданым.

С распространением христианства ужесточились требования к добродетельности. Добрачная девственность стала обязательным условием, а ее отсутствие могло привести к расторжению брака. Рождение внебрачного ребенка практически гарантировало пожизненное одиночество, поскольку такие женщины и их дети подвергались общественному осуждению.

«Перестарки»

В старину замуж выходили с 12 до 18 лет. Если же девушке уже больше 18, а она до сих пор была не замужем, сваты обходили её стороной. Считали, что раз не вышла замуж до 18, значит, с ней что-то не так, называли «перестарком».

Нередко причиной того, что потенциальная невеста «засиделась» в девках, являлся ее неуживчивый характер – слишком бойка, остра на язык, значит, будет перечить и мужу.

Избегали также чересчур своенравных и разборчивых. В 1562 году княгиня Марфа Мезенцова решила выдать замуж свою внучку – княжну Авдотью. Однако после того как потенциальный жених был ей представлен, Авдотья заявила, что замуж за него не пойдет. Бабушке пришлось продать две деревни, чтобы уплатить жениху огромные «отступные» - 500 рублей.

«Остаться незамужней для девицы старой Руси было худшим несчастьем, какое только можно вообразить, - пишет Скворцова в работе “Условия вступления в брак в Древней Руси”. - Народ придумал даже едкое словцо для засидевшихся в девках – “вековуша”… Да и ряд русских народных присловий говорит о том, что оказаться в старых девах было очень позорно и недопустимо. Чего стоит такая пословица – “Жизнь без мужа - поганая лужа!”»

Бесприданницы

За невестой полагалось обязательно давать приданое. «В первую очередь это подушки, одеяла, полотенца – все это она должна была изготовить своими руками, - рассказывает заместитель директора Государственного республиканского центра русского фольклора Екатерина Дорохова. - Она должна была большое количество подарков подарить всем своим будущим родственникам. И вот эти подарки были, в общем, регламентированы». Поэтому девушка из бедной семьи имела мало шансов вступить в брак.

«Родители девиц старались собрать приданое вопреки всем обстоятельствам, - сообщает Скворцова. - Дело даже доходило до того, что писали челобитные великим князьям с просьбами выдать пособия для выданья девушки замуж».

Принадлежность к низшему сословию

На Руси могли существовать любовные отношения между мужчинами и женщинами разных сословий. Но межсословные браки не приветствовались.

«Препятствием для вступления в брак были классовые и социальные различия: крестьянка или холопка в лучшем случае считалась “меньшицей”, то есть второй женой, наложницей, с которой феодал “поялся черес закон”, то есть соединился вопреки церковным установлениям», - пишет Байдин в работе «Женщина в Древней Руси».

Необразованность дворянства

Не зря в дореволюционной России барышень из хороших семей старались хотя бы по минимуму обучить различным наукам. Ещё в начале XVIII века Пётр I издал указ о том, что каждый, кто вступает в брак, и «мужскаго полу, и женскаго», должен получать хотя бы мало-мальское образование. От девушек требовалось хотя бы немного знать грамоту. Тех, кто не умел подписывать свою фамилию, по указу предписывалось «замуж итит[ь] не допускать».

Желание служить Богу

Уход из мира был довольно распространенным явлением на Руси. Часто в монастырь женщин и девушек отправляли в наказание за что-нибудь – обитель служила аналогом тюрьмы. В монахини были насильно пострижены первая жена великого князя Василия III Соломония Сабурова, сестра Петра I царевна Софья, его первая супруга Евдокия Лопухина. Но нередко женщины сами решали посвятить себя Богу.

Часто в монастырь уходили вдовы богатых и знатных людей, княгини и боярыни. Однако среди добровольно отказавшихся от мирской жизни были и незамужние особы. «Наравне с супружеским и вдовьим подвигом, - пишет Байдин, - существовал и подвиг девства - уход в монастырь. Яркий пример такого иноческого пути являет собой преподобная Евфросиния Полоцкая, которая “славу временную и земного обручника, оставив и все мирское презрев, краснейшему паче всех Христу себя уневестила”».