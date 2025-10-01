Девятилетний мальчик стал донором и спас жизнь отцу

В Лос-Анджелесе, США, мальчик по имени Стивен Мондек стал самым юным донором стволовых клеток ради отца, больного раком. Об этом пишет People.

48-летнему Нику Мондеку диагностировали рак крови в 2022 году. Болезнь прогрессировала так быстро, что вскоре ему пересадили стволовые клетки, которые ему пожертвовал старший брат. У мужчины наступила ремиссия, но спустя два с половиной года лейкемия вернулась.

Врачи говорили, что Ник вряд ли доживет до ближайшего Рождества. Клетки его братьев уже не могли ему помочь, а в общегосударственном реестре не было подходящих доноров. Спасти жизнь мужчины мог только его девятилетний сын.

Ник вспоминает, что не хотел давить на Стивена. Он просто спросил, хотел ли бы тот попробовать стать донором, и мальчик сразу же согласился. Стивен две недели готовился к операции, а потом шесть часов лежал в отделении интенсивной терапии, пока специальный аппарат извлекал из его крови стволовые клетки.

«То время, когда он спал под наркозом, было, наверное, одним из самых тяжелых периодов в моей жизни, — признался Ник. — Ты просто начинаешь все подвергать сомнению. Правильно ли я поступаю?»

После процедуры Стивен быстро восстановился. Операция Ника также прошла успешно.

«Я чувствовал себя хорошо, помогая отцу. Было приятно, что он дома», — поделился чувствами юный донор.

Отмечается, что врачи только через год смогут понять, помогла ли трансплантация Нику. Пока семья полна надежд. Ник назвал произошедшее вторым шансом на второй шанс.

