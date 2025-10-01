Зачем чукчи обменивались женами

Суровые условия Заполярья сформировали уникальную систему брачных отношений у коренных народов, в частности, у чукчей. Дефицит брачных партнеров и необходимость выживания в экстремальной среде породили особые ритуалы которые могут показаться необычными с точки зрения европейской традиции.

Обмен

Обменный брак был распространенной практикой. Семьи договаривались о взаимном замужестве дочерей — это позволяло поддерживать демографический баланс между стойбищами. Интересно, что эта практика применялась даже в случаях похищения невесты: родственники могли потребовать в качестве компенсации другую женщину из семьи похитителя.

Так поступали и в том случае, если будущая невеста просто сбежала от суровых родителей, отказавших милому ей парню при сватовстве.

Жена и олени

Бедный чукча, не имеющий возможности расположить к себе родственников невесты дорогими подарками, как правило, был вынужден буквально батрачить на будущего тестя, чтобы доказать, что он достоин руки его дочери. Время такой отработки могло затянуться на несколько лет, все зависело от отношения к парню потенциальных родственников.

Обычно после свадьбы молодой муж увозил жену к себе, в придачу получив оленей – как оплату за свой труд. Если работник не планировал переезд, он мог быть просто усыновлен будущим тестем, тогда он женился на приглянувшейся девушке без отработки.

Чукчи, в основном, моногамны. Но в старину богатые оленеводы могли позволить себе двух и более жен из практических соображений: за каждым отдельным стадом следила конкретная женщина, руководя работниками и выполняя свои хозяйственные обязанности. Обычно первая супруга считалась хозяйкой, а вторая – ее помощницей.

У товарищей всё общее

Среди чукчей был распространен обычай так называемого группового брака, когда несколько родственников или просто друзей формировали подобие шведской семьи. Таких мужчин представители этого народа называли «товарищи по жене». Они буквально обменивались своими супругами, уступая место друг другу на брачном ложе.

Не исключено, что этот обычай также возник благодаря тяжёлым условиям жизни на Крайнем Севере, поскольку кочующий по тундре оленевод мог найти кров и домашний уют на соседнем стойбище, если там жил его товарищ по жене.

Групповой брак еще больше связывал между собой людей, поскольку рожденные в нем дети считались общими. Они могли рассчитывать на поддержку и внимание со стороны всех членов своей большой семьи.

Разумеется, бедные чукчи часто стремились к подобным отношениям с богатыми родственниками или соседями. К тому же, групповой брак был настоящим спасением для бездетных пар, поскольку бесплодие одного товарища по жене вполне могло быть компенсировано другим. А рождение ребенка всегда приветствовалось чукчами как радостное событие, независимо от того, кем был его отец.

Вдова покойного брата

Часто даже опытные оленеводы погибали в тундре от мороза, голода, при нападении хищников. В таких суровых условиях к летальному исходу может привести небольшая травма или несчастный случай. Тогда женщина, у которой несколько маленьких детей, становилась вдовой.

Она могла бы остаться без поддержки и средств к существованию, если бы у чукчей не был распространен обычай левирата, когда обязанность жениться на вдове и усыновить её детей возлагалась на брата почившего мужа. Причем, это обязательно должен быть младший родственник усопшего. При отсутствии у покойного родных братьев на вдове женился его племянник или кузен.

Обычай левирата распространен у многих народов Азии, Крайнего Севера и эскимосов Америки. Он обусловлен необходимостью обеспечить женщине и осиротевшим детям защиту и финансовую поддержку.

Примечательно, что старший брат покойного освобождался от обязанности жениться на его вдове, это был долг исключительно младшего родственника.