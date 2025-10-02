Зачем русские мужчины прокалывали себе уши

Сегодня серьга в мужском ухе — это смелый акцент в образе. Но так было не всегда. Изначально это украшение было исключительно мужской прерогативой и имело глубокий, часто сакральный смысл, далекий от простой прихоти.

Оберег от злых сил

В глубокой древности люди верили, что отверстия в теле — это врата, через которые может уйти душа или проникнуть зло. Чтобы защититься от сглаза, порчи и недобрых духов, славяне-язычники и другие народы, например, древние ассирийцы, прокалывали уши. Серьга в этом случае работала как надежная защитная заглушка, оберегающая своего владельца от любого магического вреда.

Показатель социального положения

Вполне естественно, что очень скоро серьги перестали быть просто оберегами, а превратились в символ высокого — или наоборот, низкого — положения человека в социуме. Храбрые воины, которые в древности не только отважно крушили врагов на поле брани, но и разворовывали после этого захваченные города, могли позволить себе очень дорогие и красивые серьги.

Постепенно украшения из драгоценных металлов, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями, стали привилегией высшей знати. На Руси князья, высокопоставленные дружинники и другие богатые люди носили только золотые и серебряные сережки. Простолюдины могли позволить себе медные, оловянные или деревянные украшения такого рода.

У богатых торговцев существовала традиция носить серебряные серьги. Князь, его сыновья и остальные члены княжеского рода носили самые роскошные украшения, инкрустированные рубинами, сапфирами, изумрудами и другими камнями такого плана. Приблизительно в это же время к ним присоединились и женщины, оценившие красоту подвесок, обрамлявших лицо.

Указание на род занятий и родственные связи

Серьги наделялись огромным значением. Помимо защиты от чар и демонстрации достатка семьи они выражали также и принадлежность к определенной профессии. В старину на Руси одну серьгу в ухе носили воины, богатыри. Такой обычай существовал вплоть до XII века. Это одиночное украшение имело название «одинец». Мужчину, который носил одинец, звали «серьгач».

В Древнем Риме одну сережку в ухе носили не воины, а рабы. Спустя века эта традиция прижилась и у пиратов. Гораздо позднее у донских казаков одна серьга в левом ухе у мужчины означала, что он — единственный сын у матери. Если казак носил одну серьгу в правом ухе, все знавшие этот символический язык понимали, что он — последний в роду. Убить такого казака означало прервать целый род.

Дань моде

В Московском царстве мода на ношение сережек мужчинами стала постепенно изживать себя. Совсем не популярными они были в петровские времена. Тогда у высшей знати появилось новое увлечение — пышные надушенные парики, из-под которых сережек вообще не было видно. Приближенные к царскому двору и все, кто мог позволить себе купить такой парик, уши украшать перестали.

Простолюдины, не имевшие денег на парики, продолжали щеголять в сережках. Ношение одной серьги для холопа символизировало его принадлежность хозяину. В елизаветинские времена мода поменялась: стало актуальным носить более короткие парики. Серьги снова заблестели в ушах знати.

Во время царствования Павла I их стали носить военные. Причем, носили они женские сережки, подаренные любимыми дамами. Так красавицы стремились защитить своих мужчин от шальной пули. Украшения в ушах снова стали играть роль талисманов, защитных оберегов.