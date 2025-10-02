Зачем советские ученые вскрыли гробницу императора Павла I

Придя к власти, большевики с первых же дней взяли курс на радикальный разрыв с прошлым. Старая Россия с её укладом должна была уступить место государству нового типа. Масштабные кампании — от ликвидации безграмотности до национализации собственности — были призваны раз и навсегда разрешить накопившиеся в обществе противоречия. Однако для некоторых революционеров этих мер было недостаточно. Чтобы окончательно порвать с «проклятым наследием царизма», требовались более решительные шаги. И в этом контексте взоры многих обратились в сторону императорских усыпальниц.

Некрополи русских царей

Исторически сложилось так, что для царских погребений существовало два главных места. Изначально усыпальницей правителей, начиная с Рюриковичей и первых Романовых, служил Архангельский собор Московского Кремля. Здесь нашли последний приют Иван Калита, Дмитрий Донской и Иван Грозный. Однако с переносом столицы в Санкт-Петербург потребовалась новая царская усыпальница. Ей стал Петропавловский собор, ставший местом упокоения почти всех императоров и императриц, начиная с Петра Великого, за исключением Петра Второго, который умер и был погребен в Москве, и Иоанна Антоновича, чья могила не найдена до сих пор.

Концентрация в одном месте такого количества царских могил была очень большим соблазном для революционеров. Еще в период временного правительство с надгробий было снято все, что имело хоть какое-то отношение к драгоценным металлам: иконы, памятные медали, декоративные венки. Однако разговоры о вскрытии могил начались только в 1920-х годах. Причин на то было множество: и научный интерес, и продолжение политики изъятия церковных ценностей (ведь гробницы монархов должны были содержать несметные сокровища), и банальный вандализм, смешанный с чувством мести за века крепостного угнетения.

Нетленный Петр, бедный Павел, исчезнувший Александр

Существует множество историй от якобы очевидцев вскрытия могил в Петропавловском соборе. Так ленинградский профессор Красуский утверждает, что его тетка общалась с прямым участником тех событий и узнала от него много любопытных подробностей. Дескать тело Петра Великого было практически не тронуто разложением, а усопший один в один походил на того грозного царя-плотника, взирающего с портретов. На груди Петра располагался большой золотой крест, который был немедленно изъят комиссией.

Похожие свидетельства мы встречаем и в личной переписке харьковского профессора Ангелейко. Он описывает разговор со своим товарищем по фамилии Шмит, отец которого участвовал в эксгумации останков Романовых. Шмит-старший также отмечал нетленность тела Петра Первого, а также тот факт, что могила Александра Первого оказалась пустой.

В 1933 году в Париже вышла сенсационная статья русского эмигранта Бориса Николаевского, в которой он рассказывал о надругательствах большевиков над могилами императоров. Эти сведения он получил от своего товарища по несчастью, осевшего в Варшаве, который стал обладателем письма одного из членов ГПУ, принимавшего участие в эксгумации. Комиссия одну за другой вскрывала гробницы трех последних императоров, Николая и двух Александров, снимая с их останков все ордена и драгоценности. Однако в гробнице Александра Первого никакого тела не было обнаружено. Это объявлялось неоспоримым подтверждением легенды о том, что сибирский старец Федор Кузьмич был никем иным, как императором, инсценировавшим свою смерть.

Недоумение сменилось ужасом при вскрытии следующей могилы. Страшные подробности смерти венценосного романтика Павла известны многим: император был забит толпой заговорщиков и удушен шарфом одного из них в спальне неприступного (как ему казалось) Михайловского замка. Перед похоронами обезображенное лицо покойного было покрыто восковой маской, которая под воздействием температуры расплавилась. Теперь на комиссию смотрел расколотый череп несчастного императора, на котором застыла гримаса смертельного ужаса.

Протоколы, которых нет

И все же вскрывали или нет большевики могилы российских императоров? Нетрудно заметить, что у всех приведенных выше свидетельств есть один существенный недостаток: информация получена даже не из вторых, а из третьих уст. Согласитесь, сведения из серии «сын маминой подруги рассказывал» не могут считаться достоверными. Ни одна из историй не была рассказана прямым участником событий в Петропавловском соборе.

Более того, советская власть всегда скрупулезно документировала свои действия. Многим известны протоколы вскрытия мощей с подробным описанием найденных в раках предметов (порой весьма неожиданных). Большевики просто не могли оставить без подробного освещения столь важное событие. Ведь отношение к Романовым в начале XX века среди большей части населения страны было далеко не самым теплым. Поэтому публичная эксгумация имела бы важное идеологическое значение. Высказывался по поводу отсутствия протоколов и советский историк и Н. Эйдельман, много лет безуспешно искавший эти документы в архивах.

Окончательную точку в вопросе о вскрытии могил поставили в 2015 году российские ученые и криминалисты. В рамках расследования о подлинности останков последнего императора, Николая Второго, было принято решение об эксгумации останков его отца для взятия образца ДНК. При вскрытии гробницы были обнаружены повреждения крышки надгробия, что говорит о том, что ее все-таки пытались сдвинуть. Тем не менее, внутренний кирпичный свод не был поврежден, как и запертый медный ковчег с останками царя. Иными словами, даже если и были неудавшиеся попытки вандализма, слухи о массовом вскрытии императорских могил большевиками — не более, чем городские легенды, помноженные на антисоветскую пропаганду.