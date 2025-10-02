Неуловимый призрак: как прокололась «Тонька-пулеметчица»

Имя этой женщины стало символом страшного предательства. Антонина Макарова, известная как «Тонька-пулеметчица», десятилетиями оставалась призраком из прошлого, которого безуспешно разыскивали советские следователи. Проблема была в том, что даже выжившие свидетели не знали её настоящей фамилии. Ключ к разгадке этой мрачной тайны был найден лишь спустя 30 лет, и помогла в этом… обычная уличная драка.

От санинструктора до палача

Война застала молодую Антонину Макарову, уроженку Смоленщины, на фронте, где она служила санинструктором. Осенью 1941 года её часть попала в знаменитый «Вяземский котёл». После разгрома она, блуждая по лесам с одним из сослуживцев, оказалась в оккупации. Оставшись в одиночестве, Макарова была схвачена и доставлена в посёлок Локоть. Там её ждал страшный выбор — и она его сделала, став палачом в местной тюрьме.

Как следует из материалов её дела, она подходила к «работе» с чудовищной педантичностью. Для расстрелов она использовала пулемёт и вела огонь до тех пор, пока на земле не оставалось ни одного движущегося тела. Позже, с отступлением немцев, она бежала на запад, где, выдав себя за бывшую узницу концлагеря, познакомилась с раненым солдатом Виктором Гинзбургом и вышла за него замуж, сменив фамилию.

«Участница» войны и ее поиски

После победы супруги поселились на родине Виктора Гинзбурга, в Лепеле. Как утверждают Дмитрий Жуков и Иван Ковтун, авторы издания «Бургомистр и палач: Тонька-пулеметчица, Бронислав Каминский и другие», Антонина Гинзбург, конечно, утаив информацию о своем прошлом, ударно трудилась контролером по выпуску готовой продукции на Лепельском промкомбинате. Там же работал ее муж, а позже и зять (у Гинзбургов были две дочери). Антонина Макаровна была на хорошем счету у начальства, ее фотография украшала доску почета. Мало того, Тонька-пулеметчица пользовалась уважением не только коллег, но и всех окружающих как участница Великой Отечественной войны.

Тем временем неуловимую Антонину Макарову искали. Многие вспоминали девушку-палача, но никто не знал ее отчества, а тем более фамилии. Поэтому неудивительно, что поиски затянулись на 30 с лишним лет. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь летом 1976 года. По словам Владимира Демченко, автора книги «Главные преступления советской эпохи», тогда в Брянске произошла драка между двумя мужчинами. Один из них нанес другому ножевое ранение. Когда подозреваемого доставили в милицию, он заявил, что пострадавший, Николай Иванин, живущий по поддельным документам, является нацистским преступником. Иванин был начальником тюрьмы в поселке Локоть. Следователи взялись за Иванина, и сведения подтвердились.

Роковая анкета и смертный приговор

Николай Иванин и сообщил органам фамилию Тоньки-пулеметчицы – Макарова. Правда, фамилия эта была слишком распространенной. К тому же следователи не знали о том, что Антонина Макарова уже давно числится всюду как Антонина Гинзбург. Тем не менее теперь арест Тоньки был лишь делом времени. Геннадий Веретельников в своей документальной книге «Летят лебеди» пишет о том, что Макарову невольно выдал брат-военнослужащий. В том же 1976 году он собирался в заграничную поездку и заполнил для этого анкету, в которой указал наличие у себя сестры, Антонины Гинзбург, в девичестве Макаровой. С этого момента следователи принялись собирать доказательства вины Макаровой, установили за ней слежку, занимались опросом свидетелей.

К Антонине Гинзбург свидетелей, способных ее опознать, подводили незаметно, и все они в один голос утверждали, что это та самая Тонька-пулеметчица. Вскоре Макарова была арестована. Говорят, она вела себя спокойно, потому что была уверена в том, что за давностью произошедшего и в силу почтенного возраста суровое наказание ей не грозит. Но на этот раз Макарова ошиблась. Несмотря на то, что, как упоминает в своей книге «Предатели и палачи» Олег Смыслов, была доказана причастность женщины-палача лишь к убийствам 168 человек, она была приговорена к высшей мере наказания. 11 августа 1979 года Антонину Макарову расстреляли.