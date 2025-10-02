Свидетельства с того света: успевает ли человек понять, что умер

Истории людей, переживших клиническую смерть, часто похожи на мистические откровения: тоннель со светом, встреча с умершими родственниками, ощущение выхода из собственного тела. Но что говорят об этом феномене последние научные исследования? Оказывается, сознание может фиксировать процесс умирания даже после остановки сердца.

Свидетельства с того света

Профессор-реаниматолог Сэм Парниа из Нью-Йоркского университета провел беспрецедентное исследование, изучив воспоминания более 2060 пациентов, переживших остановку сердца.

Результаты ошеломили. 46% опрошенных сохранили воспоминания о процессе реанимации. Большинство описывали невероятно яркие переживания: обострение чувств, искажение времени и ощущение наблюдения за врачами со стороны. Двое пациентов смогли детально описать действия медиков и даже момент объявления их собственной смерти.

На основе этих данных Парниа сделал смелый вывод: сознание человека может сохранять активность в течение нескольких минут после полной остановки сердца и мозга.

Остановка сердца еще не конец

Впрочем, коллеги Сэма Парниа отнеслись к данному исследованию критически. Доцент нейробиологии Лундского университета Хенрик Йёрнтелль обратил внимание общественности на то, что Сэм Парниа полностью проигнорировал тот факт, что мозг человека функционирует несколько минут и после остановки сердца. В то же время мозг человека может проявлять активность в среднем еще пять-десять минут даже после полного прекращения сердцебиения и поступления в мозг кислорода. Именно поэтому во всей западной медицине используется такой клинический термин, как смерть мозга, которая устанавливается в процессе двух клинических диагностик, проводимых с промежутком минимум в два часа. Как поясняет шведский ученый, пока смерть мозга не зафиксирована, в результате его угасающей активности человек может находиться в состоянии примерно такого же измененного сознания, как и во время сна. Этим и могут объясняться видения, описываемые пациентами, пережившими клиническую смерть.

Данную точку зрения подтверждают и специалисты Американской ассоциации сердца, утверждая, что прекращение сердцебиения является только первой фазой наступления смерти. Вследствие кислородного голодания функционирование той части коры головного мозга, которая отвечает за сознание, замедляется, но позволяет человеку ощущать и понимать, что он постепенно умирает. Как показали исследования ученого Мичиганского университета Джимо Борджигины, проводившего в 2013 году эксперименты на крысах, в последние минуты жизни в умирающем мозге фиксируется необычайный всплеск нейрофизиологической активности, что, по всей видимости, порождает у умирающего очень острое переживание от осознания неотвратимости смерти.

Открытия продолжаются

Проведенные исследования подтверждают: далеко не все загадки смерти изучены, и есть все основания считать, что после остановки сердца человек сохраняет сознание значительно дольше, чем предполагалось раньше. Так, например, заведующий лабораторией морфологии человека при РАН Сергей Савельев утверждает, что даже после остановки сердца и официальной констатации смерти торможение клеточных процессов в головном мозге человека может длиться до нескольких часов.

Существует версия, что даже при обезглавливании мозг казненного продолжал жить еще несколько секунд, в полной мере ощущая боль и осознавая наступление смерти. Впрочем, ученые считают, что в случаях внезапной и быстрой смерти, например, в результате взрыва или авиакатастрофы, человек не успевает понять, что умирает, однако способа проверить данную гипотезу пока не найдено.