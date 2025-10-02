Какое время ученые называют «золотой час»

Для многих утреннее пробуждение превращается в настоящее испытание: сонливость, вялость и нежелание вставать с постели. Желание ещё немного полежать под теплым одеялом и война с будильником за "еще пять минуточек" могут не только закончиться провалом в сон и опозданиями, но и существенно снизить продуктивность в течение дня. Впрочем, ученые утверждают, что существует оптимальное время для пробуждения. И, если проснуться вовремя, то вы будете чувствовать себя бодрым и энергичным с самого утра.

Что такое "золотой час"

Циркадный ритм — это внутренний биологический механизм, который регулирует смену состояний сна и бодрствования. Этот "встроенный" часовой механизм тесно связан с естественным циклом дня и ночи. Он определяет, когда нам хочется спать, а когда мы чувствуем прилив энергии. Однако у большинства людей циркадный ритм активнее во второй половине дня, что делает утренний подъем достаточно сложным.

Тем не менее исследования показывают, что ранний подъем может быть полезным для организма и ума. Многочисленные исследования позволили определить самое благоприятное время для пробуждения — так называемый "золотой час", — это промежуток с 6 до 7 часов утра. В этот период организм начинает активно вырабатывать гормон кортизол, который отвечает за бодрствование. Именно благодаря этому соединению мы ощущаем бодрость и готовность к новым задачам.

Почему ранний подъем полезен

Ранний подъем связан с целым рядом положительных эффектов на наше здоровье, эмоциональное состояние и продуктивность. Люди, которые привыкли вставать рано, имеют более регулярный график сна. Это помогает организму лучше адаптироваться к биологическим ритмам, что способствует глубокому и качественному сну.

Утренние часы — это время, когда наш мозг работает наиболее эффективно. Исследования показывают, что в этот период мы способны лучше сосредотачиваться на задачах, анализировать информацию и принимать решения. Поэтому утро — это идеальное время для выполнения сложных задач. Наши когнитивные способности на пике, а уровень стресса минимален. Это особенно полезно для тех, кто занимается интеллектуальной или творческой деятельностью.

Кроме того, ранний подъем дает больше времени для утренней зарядки, пробежки или других физических упражнений. Регулярная активность улучшает общее самочувствие, укрепляет иммунитет и повышает настроение благодаря выбросу эндорфинов.

А еще, согласно экспериментам, "жаворонки" чаще чувствуют себя более счастливыми и спокойными. У них меньше шансов столкнуться с депрессией или тревожностью, так как утренние часы дают возможность настроиться на позитивный лад.

Как приучить себя вставать рано

Если вы привыкли поздно ложиться и вставать ближе к обеду, переход к раннему подъему может показаться сложным. Однако с помощью нескольких простых шагов можно перестроить свой график и сделать утренние часы более комфортными.

Не пытайтесь резко изменить время пробуждения. Сдвигайте будильник на 15–20 минут раньше каждый день, пока не достигнете желаемого времени.

Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер. Это поможет вашему организму привыкнуть к новому графику и улучшит качество сна.

Начинайте утро с приятных и полезных занятий: выпейте стакан воды, сделайте зарядку или медитацию, запишите планы на день. Это поможет вам просыпаться с удовольствием.

Избегайте гаджетов перед сном Синий свет от экранов смартфонов и компьютеров подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Старайтесь избегать использования гаджетов за 1–2 часа до сна.

Утром старайтесь как можно быстрее открыть шторы и впустить солнечный свет. Естественное освещение помогает организму проснуться. Также полезно выйти на улицу или проветрить комнату.

Как показывают исследования, ранний подъем — это мощный инструмент для улучшения качества жизни. Конечно, перестроить свой график может быть непросто, особенно если вы "сова", но оно того стоит.