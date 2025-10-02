«Джеронимо»: что означает боевой клич морпехов США

Боевой клич – неотъемлемый атрибут любой армии, способствующий сплочению бойцов, поднятию боевого духа и преодолению страха перед сражением. Возгласы, выкрикиваемые в едином порыве, помогают солдатам почувствовать себя частью команды и вселяют уверенность в собственных силах. Одним из самых известных боевых кличей в мире является американское «Джеронимо!». Но что же означает этот возглас?

История возникновения боевого клича

Все началось еще в 1940 году, когда подразделения 501-го парашютного полка ВДВ армии США проводили первые учения по десантированию. Одним из их участников был рядовой Эберхард, который, как и многие его товарищи, испытывал естественный страх перед прыжком с парашютом. Чтобы справиться с волнением и придать себе смелости, он решил выкрикнуть что-то необычное в момент прыжка. По легенде, накануне учений Эберхард вместе с сослуживцами смотрел фильм о легендарном вожде индейцев апачей Джеронимо. Этот персонаж поразил бойца своей храбростью и дерзостью, и именно его имя он выкрикнул, прыгая из самолета.

Клич оказался настолько заразительным, что вскоре его подхватили все сослуживцы Эберхарда, а затем он распространился на все подразделения американских десантников. Сегодня «Джеронимо!» ассоциируется с бесстрашием, готовностью к риску и решительностью, что делает его идеальным боевым кличем для армии.

Кто такой Джеронимо

Небольшой экскурс в прошлое. Джеронимо – это прозвище, под которым был известен Гоятлай, военный предводитель племени чирикауа-апачей. Он родился в 1829 году на территории современного штата Аризона и стал одной из самых ярких фигур в истории борьбы коренных американцев против экспансии США.

Джеронимо возглавлял сопротивление апачей более 25 лет. Его отряды неоднократно вступали в схватки с американскими и мексиканскими войсками, при этом ни разу не потерпев поражения. Джеронимо был известен своей невероятной храбростью и умением вдохновлять своих людей. Он всегда находился на передовой, не боясь ни пуль, ни штыков. За всю свою жизнь он ни разу не был ранен, что лишь усиливало ореол его легендарности.

Происхождение прозвища Джеронимо до сих пор остается загадкой. Некоторые историки предполагают, что оно связано с именем Святого Иеронима (в западной интерпретации – Джером). Возможно, мексиканские солдаты, сражавшиеся против апачей, взывали к святому, надеясь на его защиту, когда видели неустрашимого вождя.

Джеронимо умер в 1909 году в возрасте 79 лет, но его имя навсегда осталось в истории как символ мужества и стойкости.