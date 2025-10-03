Какая часть России утонет при глобальном потеплении

Когда речь заходит о глобальном потеплении, все вспоминают Венецию и Нидерланды. Но последние научные прогнозы рисуют тревожную картину и для России. Оказывается, под угрозой затопления могут оказаться не только чужие, но и наши города.

Вода прибывает

Недавнее исследование, опубликованное в авторитетном журнале Climate and Atmosphere Science, заставило климатологов говорить о необходимости пересмотреть прежние, излишне оптимистичные сценарии.

Ученые опросили 106 ведущих специалистов и представили два возможных развития событий:

Сценарий №1 (+2°C): К 2100 году уровень океана поднимется на 0,3–0,65 метра. К 2300 году — уже на 2 метра.

Сценарий №2 (+4,5°C): Это наихудший, но вполне вероятный вариант. К концу века вода поднимется на 1,3 метра, а к 2300 году — на 5,6 метра.

Эти цифры значительно превышают прежние прогнозы и означают неминуемую необходимость масштабного переселения миллионов людей, живущих у моря.

Что ждёт Россию

События в России в случае повышения уровня Мирового океана предсказать несложно, поскольку изменение береговой линии зависит от рельефа местности. Возможность визуализации этих процессов предоставляет сервис Floodmap.net. Если выбрать самый худший сценарий, предполагающий подъём уровня моря на 5 метров, можно увидеть, что пострадают прибрежные города. Например, частично будет затоплен находящийся на берегу Азовского моря Азов и южная часть Ростова-на-Дону. В Крыму скроется под водой центральная прибрежная часть Керчи. Затопит многие станицы северной Кубани, а между Крымом и Краснодарским краем возникнет небольшой архипелаг. Так что, возможно, нашим потомкам понадобится строить второй Крымский мост. На черноморском побережье Кубани уйдёт под воду часть Адлера. Воды Финского залива накроют прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти весь Сестрорецк. На Севере продвижение береговой линии вглубь материка угрожает Нарьян-Мару и Салехарду. На Дальнем Востоке значительно пострадает порт Находка. Однако стоит заметить, что многие из этих проблем, вероятно, могут быть решены с помощью дамб и других сооружений. Тем более, что к 2300 году технологический уровень России, скорее всего, будет превосходить нынешний.

Отметим, что карта Floodmap.net отличается неточностью. По данным сервиса, под воду должна уйти Прикаспийская низменность – т.е. почти вся Астраханская область и половина Калмыкии. Однако, к счастью, Каспий не связан с Мировым океаном, поэтому уровень воды в нём мало зависит от глобального потепления.

Катастрофа неизбежна?

Добавим, что учёные давно пытаются заглянуть и в более отдалённое будущее. Например, в одном из исследований описано, что произойдёт в случае повышения уровня Мирового океана на 67 метров. Если растают все полярные льды, на Русскую и Западно-Сибирскую равнины хлынут воды Северного Ледовитого океана, и единственным крупным «островом» останется Уральский хребет. В безопасности будет и территория Восточной Сибири. К счастью, даже при столь катастрофическом развитии событий затопление произойдёт не одномоментно, и человечество сможет эвакуироваться.

В настоящее время ледники на Северном и Южном полюсах планеты, по данным спутниковых наблюдений, уменьшаются в размерах, хотя предсказать, насколько сильно они растают до конца века, затруднительно. Многие климатологи надеются, что процесс может замедлить сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако другие специалисты полагают, что потепление вызвано не парниковым эффектом, а естественными климатическими колебаниями (что уже бывало в истории Земли). В этом случае меры по сокращению выбросов могут оказаться бесполезной тратой денег.