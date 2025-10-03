Почему американский астронавт не поверил, что ему показали настоящий ЦУП

Здесь нет выходных. Здесь сутки не делятся на день и ночь. Вот уже 65 лет Центр управления полетами живет вместе с космическими станциями и аппаратами, "летает" совместно с экипажами.

ЦУП был образован 3 октября 1960 года - поначалу как вычислительный центр в составе НИИ-88 (впоследствии переименован в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения).

Далеко не все знают, что полетами первого и второго спутников, по существу, не управляли. И лишь на третьем установили специальную аппаратуру. В 1964 году был введен в эксплуатацию первый зал отображения информации о полете космических аппаратов. С экранами и табло для отслеживания движения космических объектов, цифровой информацией о параметрах орбиты и основных данных полета...

Главный конструктор Сергей Королев руководил полетами кораблей "Восток" и "Восход" прямо с полигона на Байконуре. Вообще, советские главные конструкторы скептически относились к необходимости работать в одном помещении под "лишними взглядами". Скажем, Сергей Королев одно время даже сопротивлялся созданию единого зала управления, говорил: "Не люблю, когда начальство смотрит в спину во время работы".

К слову, первыми кораблями "Союз" управляли из центра вблизи Евпатории. Он так и назывался - ЦУП-Е.

Смешная история: говорят, американский астронавт Фрэнк Борман, посетивший Евпаторию в 1971 году, не поверил, что ему показали настоящий Центр управления полетами. Он решил, что это декорации, а настоящий центр находится где-то в другом месте или под землей. Настолько устаревшим выглядело оборудование. Именно тогда было решено создать современный ЦУП в подмосковном Королеве.

Для обеспечения проекта совместного полета советского корабля "Союз" и американского "Аполлон" в 1973 году на базе помещений технического здания создается советский центр управления полетом пилотируемых кораблей "Союз-М" с новым комплексом технических средств. Туда разрешили допустить американских специалистов, участвующих в проведении совместных тренировок и управлении полетом кораблей…

Мало кто знает и другое. Для управления полетом третьего нашего спутника на его борт выдавалось всего 15 радиокоманд. Для пилотируемого "Востока" их было уже около 50. Для управления полетом орбитальной станции "Мир" общее количество команд телеуправления составило около двух тысяч, а перечень для корабля "Союз" занял целую книгу...

Как рассказывают историки, зал управления ЦУПа в Королеве проектировали по-особенному. В результате все было сделано так, что с высокого балкона зала управления прекрасно виден настенный экран, но совершенно невозможно заглянуть работающим "через плечо". С другой стороны, не просматривается балкон и с рабочих мест внизу. До мелочей просчитывалась даже акустика в зале.

...23 марта 2001 года я дежурила в ЦУПе: когда топили станцию "Мир". Мы стали свидетелями того, как в космосе разворачивалась, пожалуй, самая уникальная техническая операция за всю историю космонавтики. И любой сбой мог стоить очень и очень дорого. Мягко говоря. Помню, как на последнем витке включились камеры "Мира". Станция словно прощалась с теми, кто в течение 15 лет неотступно был рядом. Помню глаза специалистов. Пожалуй, тогда впервые поняла: ЦУП - это не просто место работы. Это нерв, который соединяет с космосом и не позволяет сфальшивить никому.

Первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев как-то заметил: станцию, космический аппарат за хвост не остановишь. Тут очень важна надежность работы. А сложнейших ситуаций в истории ЦУПа хватало: с пожарами на орбите, таранами, разгерметизацией, утечкой опасных веществ, болезнями космонавтов и т.д.

Когда из-за урагана "Рита" закрылся Космический центр Джонсона в Хьюстоне, управление Международной космической станцией на время было полностью передано России. По заданию "РГ" срочно связалась с тогдашним руководителем ЦУПа профессором Владимиром Лобачевым. И услышала спокойнейший голос: "Ситуация абсолютно штатная. Это уже второй случай, когда в результате чрезвычайных обстоятельств в США управление станцией полностью передается в российский ЦУП. Нагрузка возросла, но никакого драматизма нет".

Вообще у специалистов есть железный закон: не бегать по ЦУПу. Если побежишь, говорят они, многие подумают, что что-то произошло. Нужно, чтобы люди ходили спокойно и просто всегда были готовы ко всем возможным и невозможным ситуациям.

Сегодня ЦУП - это сложнейший многофункциональный технический комплекс, в состав которого входят разнообразные подразделения, решающие многие задачи. Это базовый центр управления космическими полетами Госкорпорации "Роскосмос". Обеспечивает комплексное управление полетами пилотируемых и автоматических космических аппаратов, а также российским сегментом Международной космической станции. Это главный командный пункт российского космоса.