Тисульская принцесса: инопланетянка или путешественница из будущего

Советские шахтеры, спускаясь под землю, видели многое. Но то, что они обнаружили в 1969 году в угольном разрезе Кемеровской области, не поддавалось никакой логике. Эта находка, известная как «Тисульская принцесса», стала одной из самых засекреченных археологических загадок в истории страны.

Мраморный гроб с «живой» женщиной

На семидесятиметровой глубине, в пласте каменного угля, горнопроходчики наткнулись на нечто невозможное — огромный саркофаг из белого мрамора. Работы были немедленно остановлены.

Любопытство взяло верх над осторожностью. С трудом вскрыв герметичную крышку, рабочие остолбенели: внутри, заполненная розоватой прозрачной жидкостью, лежала невероятно красивая женщина лет тридцати. Её кожа имела свежий, розовый оттенок, а глаза были ясными и голубыми. Одета она была в изящное полупрозрачное платье неизвестной ткани.

Но главной сенсацией стал странный черный предмет в изголовье, своими очертаниями напоминавший современный сотовый телефон.

Дальше и вовсе начались чудеса. Руководство близлежащего поселка распорядилось слить необычную жидкость, которая могла оказаться заразной. Напрасно. Как только кожа женщины соприкоснулась с воздухом, как начала на глазах чернеть. Жидкость залили обратно. Как ни странно кожа красавицы вновь приобрела свой естественный розовый цвет.

Ровесница динозавров

Не удивительно, что необычную находку тут же затребовали для изучения ученые. Саркофаг погрузили на вертолет и отправили в Новосибирск. Больше ее никто не видел. Тем не менее, вскоре для изучения угольного разреза, где была найдена Тисульская принцесса, прилетел профессор. Он то и сообщил обступившим его горнякам, что по данным научных исследований, женщина была захоронена 800 тыс. лет назад. С научной точки зрения этого не может быть, но, тем не менее, факт остается фактом, данные экспертизы врать не могут. Похоронена девушка была в деревянном тереме в лесу, который за тысячи лет превратился в каменный уголь. Но почему принцесса все это время оставалось в том, же облике, в каком была во время смерти не известно. При этом ни происхождение ткани платья, ни химический состав бальзамирующей жидкости, ученым установить так и не удалось. Затем на место событий, как водится, приехали военные и чекисты. Они настоятельно порекомендовали рабочим молчать о необычной находке и закрыли для посещения место обнаружения саркофага. На время о Тисульской принцессе забыли. Лишь в середине 2000-х годов местные журналисты решили опросить местных жителей о загадочном инциденте. Рабочие подтвердили, что несколько десятилетий назад такой случай действительно имел место быть. При этом люди вспомнили, что спустя несколько лет в этих краях находили еще несколько аналогичных захоронений. Но все артефакты были вывезены в Москву и как в воду канули.

Пра-пра-пра бабушка

После того, как информация о Тиссульской принцессе стала доступна прессе, появились различные версии того, кем могла быть эта женщина на самом деле: инопланетянкой или путешественницей из будущего. Оказалось, что ни первым и ни вторым. Генотип принцессы ясно показал: она прародительница современных уральцев. Нонсенс. Однако против научных фактов не пойдешь. Причем на этом загадки не закончились. Оказалось, что женщина не мертва, а пребывает в анабиозе. В этом случае, ее пробуждение станет главным событием XXI века. Вот только вряд ли общественность об этом узнает. Подобные события власти, как правило, стараются не афишировать…