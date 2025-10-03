45 суток: почему любой солдат не сможет воевать дольше

XX век и его тотальные войны сформировали жестокий вывод: солдат — не машина. Его психика имеет строгий лимит прочности, и никакая подготовка не отменяет закона боевого истощения. Военные психологи обнаружили, что после 35-45 дней непрерывных интенсивных боёв даже самый стойкий боец рискует превратиться в пациента с тяжелым психическим расстройством.

Неврозы на войне

В древности сражения редко длились больше двух дней — исход решала одна генеральная битва. Все изменила Первая мировая война. Верденская мясорубка, длившаяся почти год, показала, что может сделать с человеком непрерывный ужас. Солдаты жили под постоянным шквалом артиллерии, испытывая колоссальные нагрузки, лишения и непрекращающийся страх.

Если в начале войны в немецкой армии один солдат с «нервным расстройством» приходился на 360 раненых, то через несколько месяцев — уже на 20. В английских войсках в 1914 году это соотношение было 1 к 30, а к 1915-му — 1 к 11.

Война перестала быть испытанием мужества — она стала испытанием на прочность для человеческой психики.

Психические пределы

Военная психология оформилась как наука в середине XX века. В первую очередь учёных интересовали границы психологической выносливости человека на поле боя.

Американские исследователи Рой Суонк и Уолтер Маршанд, изучавшие военные неврозы непосредственно после Второй мировой войны, описывают такое явление, как «боевое истощение», которое наступает через 35 дней. Если боец и дальше остается в строю, это приводит к печальным последствиям. После 60 дней непрерывных сражений у 98% всех выживших солдат начинаются психиатрические расстройства того или иного типа. Данные, собранные Суонком и Маршандом в 1946 году, оказались настолько убедительными, что заставили генералов США изменить военную доктрину. В частности, на Корейской войне (1950-1953 гг.) в американской экспедиционной армии впервые установили сроки ротации личного состава на фронте – 9 месяцев в боевых подразделениях и 13 месяцев в войсках обеспечения.

Немецкий военный психолог Эльмар Динтер, автор книги «Герой или трус: давление на солдата в бою», отмечает, что в первые 15-25 суток у солдата происходит адаптация к военным условиям. На этом этапе, как свидетельствуют другие исследования, организм, «готовясь» к возможной травме, вырабатывает большое количество эндорфинов и анкефалинов. Однако после 30-40 дней столкновений с противником наступает период истощения. Таким образом, пик боеспособности составляет всего 1-2 недели.

Наконец, самые высокие, но допустимые сроки пребывания в обстановке активных боевых действий называет консультант Пентагона Ричард Габриэль, историк военной медицины из Королевского военного колледжа Канады. Он основывается на анализе многолетнего опыта военных психиатров, а также описаний сражений прошлого и современности.

«Р. А. Габриэль доказал, что если после 45 суток непрерывного пребывания на поле боя военнослужащие не будут отправлены в тыл, то по своим психофизиологическим возможностям они оказываются небоеспособными», - пишут Александр Караяни и Игорь Сыромятников в учебнике «Прикладная военная психология», ссылаясь на труд Габриэля «Героев больше нет: безумие и психиатрия на войне».

Впрочем, все эти цифры работают только при соблюдении нормы продолжительности сна солдат. Если бойцы спят 3 часа в сутки, они сохраняют 91% боеспособности всего 9 дней. При полуторачасовом сне боеспособность падает до 50% и держится лишь 7 дней, после чего половина личного состава выходит из строя