Почему американский певец обвинил советского писателя во лжи

В январе 1971 года советская интеллигенция замерла в ожидании: на страницах авторитетных «Литературной газеты» и «Огонька» было опубликовано открытое письмо. Американский певец и актёр Дин Рид, звезда ГДР и кумир советской публики, обращался к самому Александру Солженицыну. Этот текст стал бомбой, взорвавшей информационное пространство и расколовшей общество на два лагеря.

Что это было за письмо

Письмо было страстным и обличительным. «Вы заклеймили Советский Союз как "глубоко больное общество"... Вы, должно быть, говорите о моей родине, а не о своей!» — с этих слов начинался его текст.

Рид, ярый критик американского правительства, обрушился с критикой на США, обвиняя свою страну в развязывании войн, поддержке диктатур и лицемерии.

«В моей стране разрешены мирные демонстрации, и в то же время продолжающаяся война губительно отражается на жизни вьетнамского народа».

Он говорил о расовой дискриминации и разгуле преступности, противопоставляя этому, как ему виделось, гуманные и справедливые принципы советского строя.

Отмечая, что и в жизни СССР есть свои недостатки, американский артист признал, что советская система строится на принципах справедливости и гуманизма, в отличие от капиталистической экономики, основанной на эксплуатации людей. Автор письма считал социалистический строй более прогрессивным, открывающим новые возможности для всего человечества.

Очевидно, Дин Рид во многом идеализировал Советский Союз, как и многие западные творческие деятели той эпохи, придерживавшиеся «левых» взглядов.

Кто такой Дин Рид

Личность Дина Рида (1938-1986 гг.) вызывает многочисленные споры, как в России, так и в США. Одни исследователи считают его предателем родной страны, переметнувшимся на сторону коммунистов, которые использовали его в своей идеологической борьбе с Западом. Другие историки уверены в искренности артиста, увлеченного гуманистическими идеями.

Автор книги «Досье на звëзд: правда, домыслы, сенсации, 1962-1980», Федор Раззаков, написал, что Дин Рид родился в обычной американской семье, проживавшей в штате Колорадо. С юных лет парень работал на животноводческой ферме. То есть, он был настоящим ковбоем, но стремление проявить себя в творчестве привело его на артистические подмостки.

Несколько ролей в вестернах и привлекательная внешность помогли начинающему артисту начать карьеру автора-исполнителя собственных песен. Многие из его сочинений представляли собой социально-политические воззвания к аудитории, носили бунтарский характер по отношению к американской политической системе. На мировоззрение Дина Рида существенно повлияли гастрольные поездки по странам Латинской Америки, где он лично познакомился с революционерами (например, с чилийскими товарищами Пабло Нерудой и Сальвадором Альенде), боровшимися за свободу от диктаторов, поддерживаемых властями США.

Американский артист участвовал в политических акциях левых сил по всему миру, активно проявлял свою гражданскую позицию. Например, в сентябре 1970 года у здания американского посольства в городе Сантьяго-де-Чили Дин Рид демонстративно выстирал в ведре флаг своей страны, заявив подоспевшим журналистам, что звездно-полосатое полотнище покрыто кровью вьетнамцев и афроамериканцев.

Власти СССР позитивно оценили политическую активность американского артиста, он не раз приезжал в нашу страну. А на родине этого человека осуждали, как предателя. Поэтому в 1973 году Дин Рид переехал на постоянное место жительство в ГДР. Он активно гастролировал, писал песни и снимал фильмы в разных странах. Например, картины «Моя первая любовь» (Аргентина), «Эль Кантор» (Чили) и «Гвадалахара» (Мексика).

Однако в 80-е годы ХХ века популярность Дина Рида пошла на убыль. Он разочаровался в социалистическом строе, жаловался на засилье бюрократии, недостаток личной свободы. Желание вернуться в США не встретило понимания у его супруги – немецкой актрисы Ренаты Блюме.

8 июня 1986 года после очередной семейной ссоры Дин Рид сел за руль и уехал из собственного дома в Потсдаме. Согласно официальной версии, он не справился с управлением, врезался в дерево и, вылетев из машины, угодил в местное озеро, откуда и выловили его труп.

Однако многие исследователи не верят ни в несчастный случай, ни в самоубийство артиста, полагая, что его могли убить советские или восточногерманские спецслужбы, не желавшие возвращения Дина Рида в Америку.

Пошел на поводу у властей СССР

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008 гг.) являлся, по сути, противоположностью Дина Рида. Если одного из них не устраивала политика США, то второго – советская действительность. Поэтому писатель-диссидент нашел признание у идеологических противников коммунизма. Такие произведения автора, как «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» и «Раковый корпус» издавались в Америке и Западной Европе, но были под запретом в СССР.

И чем больше Солженицына клеймили на родине, тем авторитетнее он становился в глазах иностранной интеллигенции. В 1969 году Александра Исаевича исключили из Союза писателей СССР, а в 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. После чего в советской прессе была развернута настоящая пропагандистская кампания против диссидента, которая завершилась его высылкой из страны в феврале 1974 года.

Некоторые представители творческой интеллигенции СССР и стран соцлагеря выступали с гневными речами в адрес А.И. Солженицына, присоединился к этому общему хору противников писателя и Дин Рид. Ряд исследователей считают, что американский артист просто пошел на поводу у советских спецслужб, которыми был завербован ранее.

Доктор исторических наук Александр Шубин в своей книге «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР» (Москва, 2008 г.) отметил, что большая часть советской интеллигенции и творческой элиты, несмотря на официальную позицию властей, поддерживала А.И. Солженицына.

«Каково же было удивление Рида, когда при встречах с советскими людьми после концертов он услышал от них, что его письмо "отрицательно воспринято интеллигенцией и молодежью" в СССР», – сообщил А.В. Шубин.

По мнению историка, свое знаменитое послание Дин Рид писал не столько А.И. Солженицыну, сколько жителям США и стран Западной Европы, поддерживавшим писателя-диссидента. Американский артист, который подвергся осуждению на родине, заочно спорил с согражданами, пытаясь разъяснить им собственную позицию. И для этой цели автор книги «Архипелаг ГУЛАГ» в качестве оппонента подходил как нельзя лучше.

Искренне верил в идею

Вышеупомянутый писатель и публицист Федор Раззаков в другой своей книге «Почему не гаснут советские звёзды» (Москва, 2010 год издания) подробно остановился на мотивах, побудивших Дина Рида написать это письмо. По мнению автора, американский артист высказал то, что на самом деле думал.

«Между тем письмо Солженицыну было вполне естественным порывом Дина доказать сомневающимся (а таковых было много), что его симпатии к СССР вполне искренние и являются плодом его осознанного выбора. Этот выбор Дин сделал не под чьим-нибудь давлением, а в результате собственных впечатлений от двух поездок в СССР и той марксистской литературы, которую он оттуда привёз и внимательно прочитал», – считает Ф.И. Раззаков.

То есть, по мнению этого исследователя, Рид обращался не столько к своим западным хулителям, превозносившим А.И. Солженицына, сколько к новым товарищам, с которыми вел совместную политическую борьбу против американской военщины.

Кстати, в отличие от Александра Исаевича, Дин Рид довольно хорошо представлял себе обе системы: и капиталистическую, и социалистическую. Гастролируя по разным странам, популярный артист составил собственное мнение, и оно было в пользу СССР.

Ф.И. Раззаков считает, что время доказало: Дин Рид был прав, ведь единоличная гегемония США, наступившая в 90-х годах ХХ века, привела мир к системному кризису.

Хотел переубедить Солженицына

Личность Дина Рида интересует и иностранных исследователей, биографов, читателей. Так, в 2005 году на родине артиста вышла книга американского журналиста Чака Лашевски (Chuck Laszewski) «Радикал рок-н-ролла. Дин Рид».

«Рид решился вывести Солженицына из заблуждения. В "Открытом письме к А.Солженицыну", опубликованном в "Литературной газете" 27 января 1971 года, Дин Рид попытался открыть глаза русского автора на ошибочность его суждений», – утверждает Чак Лашевски.

Как и Ф.И. Раззаков, американский журналист склонен верить в искренность артиста, проникнувшегося идеей социализма. А недостатки советской системы, например, длинные очереди в магазинах, которые он видел во время гастролей в СССР, Дин Рид мог оправдывать временными трудностями, с которыми столкнулась социалистическая экономика. Ведь СССР пришлось восстанавливать целые города после победы над немецко-фашистскими захватчиками, а затем – наращивать ядерный потенциал и сдерживать военную агрессию США, помогая идеологическим союзникам в разных уголках мира.

Как отметил Чак Лашевски, пожив в Соединенных Штатах, А.И. Солженицын тоже начал критиковать американскую капиталистическую систему. Например, писателю не понравился материализм, на котором основана американская политика и общественная жизнь.

Кто знает, может быть, он со временем осознал, что Дин Рид был в чем-то прав.