Какие вещи нельзя делать в русской бане

Для русского человека баня — гораздо больше, чем просто место для мытья. Это священное пространство, где перерождается дух и тело. Но у этого святилища есть свой незримый хозяин — банник, и с его правилами лучше считаться, если вы планируете выйти из парилки здоровым и невредимым.

После полуночи ни ногой

Представьте, что у вашей бани есть собственный домовой. Это и есть банник — дух, обитающий за печкой. Он большой консерватор и ревнитель традиций. Например, его личное время для помывки наступает после полуночи. Нарушителей этого правила он «наказывает» угаром — проще говоря, может наслать на смельчака удушье. Так что ночные посиделки в бане — идея не из лучших.

Третьей очереди не бывать!

Кроме того, что банник предпочитает париться после полуночи, он еще любит помыться в третью очередь, в так называемый «третий пар». Учтите, банник не простит, если вы попытаетесь все-таки нарушить очередность и войдете в баню в третий заход.

Действия банника будут нежны и трепетны: он либо кипяточком вас окатит так, что кожа сойдет, либо просто придушит. Чистота, конечно, залог здоровья, но если уж не успели, то ложитесь-ка лучше спать грязными – целее будете.

Женщина, посторонитесь!

Даже в бане женщин ожидала сплошная дискриминация, а все потому, что считались они испокон веков нечистыми. Им и в церковь-то не всегда разрешалось входить, что уж тут говорить про баню. Считалось, что если женщина будет ходить в баню первая, то все смытые ею болезни и грехи перейдут на того, кто будет париться после нее. Поэтому первыми, конечно же, шли мыться «святые» мужчины, а уж только потом их «нечистые» жены.

Не повышать градусы

Похоже, что банник все же женского пола, потому как терпеть он не может спиртное. Повышать градусы, конечно, в бане можно, но только температурные. С любителей «опрокинуть» в баньке, да не по одной, банник, считалось, мог содрать кожу и… натянуть ее на потолок. Впрочем, у этого суеверия есть вполне понятные объяснения. Нетрезвый человек может таких «чудес» в бане натворить: облиться кипятком, упасть на раскаленные угли или и вовсе «уйти в отключку». Потом, конечно, можно сказать, что это дело рук банника, но от подобного объяснения ожоги болеть меньше не будут.

Не плюй на камни

Ситуация здесь не как в поговорке с колодцем. Все намного проще: плюнешь на камни, а тот самый банник плюнет в ответ, да так, что мало не покажется. Товарищ он очень обидчивый, и при любом намеке на неуважение карает беспощадно. А еще считается, что у тех, кто плюет на камни в бане, начинается герпес. Вам это надо? То-то же… Куда уж лучше поддать пару, плеснув на камни чистой водички, и порадовать банника.

Каждому - по венику

Банные веники – настолько серьезный атрибут, что к их выбору следует подойти с особенным трепетом и волнением. Вязать веники можно только в полнолуние, при этом следует рассмотреть, не с обгорелого ли вы дерева щиплете веточки и не растет ли из корня этого дерева два ствола. А когда будете нещадно ломать ветки дуба или березы, все время молите у дерева о прощении. И ни в коем случае нельзя в бане пользоваться веником после кого-то. Считается, что чужим веником вы перенесете на себя все хвори, заботы и неприятности его хозяина. Так что каждому парящемуся – по личному венику!

Не банный день

Свои правила существуют и по дням, в которые можно посещать баню. Ни в коем случае не в понедельник – в этот день баня полностью в распоряжении банника, а вы уже поняли, что с ним шутить не стоит. Лучшими днями для похода в баню всегда считались четверг или суббота. Те, кто особенно склонны к чистоте, могут добавить еще и вторник. В эти дни банник даже готов любезно присмотреть за нечистой силой, чтобы та вам не досаждала.