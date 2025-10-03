Иногда в речи чиновников и бизнесменов встречаются слова, значение которых не знакомо обычным гражданам. Например, мало кто знает что такое «живопырка». Считается, что впервые это слово использовал вице-премьер РФ Сергея Иванова еще в начале 2000-х. С тех пор его можно услышать в выступлениях и интервью политиков и представителей крупного бизнеса. Так что же означает это забавное слово, звучащее так чужеродно в устах «больших людей»?

Слово «живопырка» пришло из воровского жаргона. В криминальных кругах оно означало место с большим количеством народа, шумящего и скандалящего. Так могли сказать о столовой, кафе или чайной. Также могли назвать живопыркой какое-нибудь тесное и оттого неуютное место. В Ленинграде это слово применяли по отношению к однокомнатным квартирам-«хрущевкам».

В наши дни слово живопырка начали применять довольно широко. Политики называют так небольшие партии, участвующие в выборах в качестве «спойлеров». Их используют, чтобы оттянуть голоса избирателей и создать видимость здоровой конкуренции. Немного реже так называют сомнительные источники информации. Например, экс-замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, комментируя новость о падении индекса свободы интернета в России, сказал:

«Я не обращал бы внимания на разного рода никому не известные „живопырки“, которые берут данные с потолка».

Имеет это слово значение и в бизнес-сленге. Это небольшая компания, которую используют для непрозрачной, часто нелегальной деятельности, ухода от налогов. Именно о них говорил вице-премьер Сергей Иванов, описывая ситуацию на рынке авиаперевозок, где раньше было много компаний, экономящих на всем чем можно и проводящих сомнительные операции:

«100 авиакомпаний, из них 10 нормальные, а остальные — живопырки».

Так что значений у этого слова много. Следует лишь помнить, что все они имеют негативную окраску. Поэтому, если что-то называют живопыркой, то ничего хорошего ждать от этого не стоит.