Суд потребовал от врачей писать разборчиво

Проблема нечитаемых медицинских назначений стала предметом серьезного обсуждения в судебных инстанциях Индии. Об этом сообщает BBC News.

Высокий суд штатов Пенджаб и Харьяна постановил, что разборчивый почерк врачей является залогом безопасности пациентов, поскольку нечитаемые рецепты могут привести к трагическим последствиям. Судья Джасгурприт Сингх Пури, столкнувшись с совершенно нечитаемым медико-юридическим заключением, заявил, что это «потрясло воображение суда», и обязал медицинское сообщество обратить внимание на проблему.

В решении суда содержится призыв к властям ввести в программу медицинского образования уроки каллиграфии и в течение двух лет перейти на цифровые назначения. До этого момента всем докторам предписано писать рецепты печатными буквами, чтобы сделать их понятными для пациентов и фармацевтов.

Президент Индийской медицинской ассоциации доктор Дилип Бханушали признал, что проблема существует, и объяснил ее высокой загруженностью врачей в государственных больницах.

«Врач, который принимает семь пациентов в день, может это сделать, но если вы принимаете семьдесят пациентов в день, вы не сможете», — пояснил он.

Как отмечают эксперты, речь идет не об эстетике, а о безопасности: ошибочно прочитанный рецепт может стоить жизни. По данным института медицины США, еще в 1999 году из-за медицинских ошибок, в том числе и неразборчивого почерка, ежегодно умирали до 44 тысяч человек. В Индии также известны случаи летальных исходов из-за неправильно понятых назначений.

Фармацевт Чилукури Параматама, много лет борющийся с проблемой, подтвердил, что нечитаемые рецепты продолжают поступать в аптеки, и предоставил журналистам несколько примеров таких «записок», которые не может расшифровать даже опытный специалист.

В 2024 году во время оглашения результатов конкурса красоты «Мисс Москва» ведущая дважды ошиблась с именем победительницы. Позже она объяснила путаницу плохим почерком членов жюри.