Какие территории Российской империи Сталин раздал республикам

После распада Российской империи Советский Союз стал ее правопреемником. Правда, в значительно урезанном территориально виде. Многие земли, которые исторически входили в состав Российской империи, были утрачены: Финляндия, Польша, страны Прибалтики, а также части современных Украины и Белоруссии. Однако с приходом к власти Иосифа Сталина начался процесс территориального восстановления. В рамках этого процесса значительная часть утраченных земель была возвращена. Параллельно шел процесс перераспределения территорий между союзными республиками, что в будущем сыграло важную роль в распаде уже СССР.

© РИА Новости

Национально-территориальное размежевание Средней Азии

Одним из первых этапов перераспределения территорий стало национально-территориальное размежевание Средней Азии. До 1924 года среднеазиатские территории входили в состав РСФСР в форме автономий. Например, Киргизская АССР включала земли нынешнего Казахстана, а Оренбургская область была ее частью. Однако в 1924–1936 годах в ходе национально-территориального размежевания были сформированы границы современных республик Средней Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Таджикистана. Эти границы, которые в основном соответствовали этническому составу населения, стали основой для будущего разделения союзных республик.

Важно отметить, что в этот период национальные интересы не всегда учитывались в полной мере. Например, значительные русскоязычные территории оказались в составе других республик, что позже стало причиной межэтнических конфликтов. В то же время, в попытке создать «великое государство на века», Сталин и его окружение не уделяли должного внимания тому, как эти разделения повлияют на будущее.

Западные Украина и Белоруссия

После поражения Советской России в советско-польской войне 1919–1921 годов значительные территории Западной Украины и Западной Белоруссии оказались под контролем Польши. Однако в 1939 году, после подписания пакта Молотова-Риббентропа и начавшегося раздела Польши между Германией и СССР, эти земли были возвращены Советскому Союзу. Западная Украина вошла в состав Украинской ССР, а Западная Белоруссия — в состав Белорусской ССР. Интересным моментом стало решение передать Виленский край Литве. Эти земли исторически считались белорусскими, но Сталин принял решение передать их Литовской ССР, чтобы укрепить позиции Литвы внутри Советского Союза. Это был стратегический шаг, направленный на усиление контроля над Прибалтикой.

Прибалтика

До 1940 года страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — оставались независимыми государствами. Однако в результате секретных договоренностей с Германией в рамках пакта Молотова-Риббентропа СССР установил контроль над этими территориями. В 1940 году Прибалтийские страны вошли в состав СССР как союзные республики. Однако их формальная независимость была временно восстановлена во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания в 1944 году эти территории вновь стали частью Советского Союза.

Молдавия и Бессарабия

До 1940 года территория современной Молдавии существовала как автономия в составе Украинской ССР. Однако после присоединения к СССР Бессарабии, Северной Буковины и области Герца, которые ранее находились под контролем Румынии, была создана Молдавская ССР. Эти территории имели стратегическое значение для Советского Союза, так как представляли собой важный рубеж на юго-западных границах.

Итоги территориальной политики

Территориальная политика Иосифа Сталина во многом определила границы союзных республик, которые сохранились до распада СССР. Однако подход к национально-территориальному размежеванию, основанный на политической целесообразности, а не на этнических или исторических принципах, создал множество конфликтных ситуаций. Например, значительные русскоязычные анклавы оказались в составе Украины, Казахстана и других республик. Это стало одной из причин напряженности в постсоветский период.

Сталин не задумывался о том, что границы союзных республик могут стать границами независимых государств. Его главной целью было создание мощного централизованного государства, где национальные различия играли второстепенную роль. Однако в будущем именно эти различия стали катализатором распада Советского Союза. Таким образом, территориальная политика Сталина оказала огромное влияние на современную геополитическую карту постсоветского пространства. Многие из проблем, с которыми сталкиваются страны бывшего СССР сегодня, берут свое начало именно в решениях, принятых в 1920–1940-е годы.