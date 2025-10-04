Тунгусский метеорит: что на самом деле упало на Сибирь

Ранним утром 30 июня 1908 года над сибирской тайгой раскололось небо. Воздух стал раскаленным, как в печи, а затем чудовищная ударная волна повалила лес на площади, сравнимой с современным мегаполисом. Последовавшие за этим магнитная буря и трехдневные светящиеся ночи по всей планете породили одну из величайших загадок XX века — Тунгусский феномен. Что это было на самом деле? Ученые и энтузиасты спорят до сих пор.

Метеорит

Первой и самой логичной казалась версия о падении гигантского метеорита. В 1920-х годах экспедиция Леонида Кулика обнаружила на месте катастрофы поваленный веером от центра лес и нашла вещества возможного космического происхождения. Однако главной улики — ударного кратера — обнаружить так и не удалось.

Спустя десятилетия итальянские ученые предложили разгадку: по их мнению, кратером является озеро Чеко, имеющее нетипичную для региона конусовидную форму. Бурение, по их словам, выявило на дне некий плотный объект, возможно, осколок космического тела.

Комета

Отсутствие не только кратера, но даже значительной концентрации веществ, из которых состоят метеориты, породило теорию, согласно которой космический объект, вызвавший взрыв и аномальные атмосферные явления - это комета. В отличие от метеорита сама она состоит в значительной степени изо льда, а ее ядро легко разрушается, что и произошло от столкновения с плотными слоями земной атмосферы. Эта гипотеза объясняет и отсутствие следов падения, и громадный эффект, произведенный столкновением. Кроме того, едва ли не половина космических тел, пересекающих траекторию Земли и теоретически могущих врезаться в нее - это ядра комет, а потому вероятность кометного происхождения тунгусского "метеорита" довольно высока.

Даже называется конкретная комета - или Энке-Баклунда, или Галлея.

Пылевое облако

Третья версия, даже целая группа версий: в болота Подкаменной Тунгуски упал не метеорит, не комета, а облако пыли, принесенное каким-то космическим телом, той же кометой, к примеру. Само тело счастливо миновало Землю, а пыли повезло меньше, и единой массой она вошла в атмосферу. Этим объясняют странные серебристые облака, наблюдавшиеся с 30 июня по 2 июля во многих уголках планеты.

Другой вариант этой версии заключается в том, что не пыль прилетела на Землю, а сама Земля налетела на скопление какого-то вещества.

Антивещество

Известно, что большая часть космических объектов в обозримой части Вселенной состоит из частиц, но есть и те, что состоят из античастиц. Отечественный физик Борис Константинов доказал, что существуют кометы из антиматерии. И 30 июня 1908 года небольшой кусок такой антиматерии столкнулся с материей, то есть сибирской тайгой (или атмосферой над нею). В результате и высвободилась энергия, повалившая лес. А сами вещество и антивещество аннигилировались, то есть бесследно уничтожили друг друга.

Черная дыра

Описанные события могли быть произведены не маленьким осколком антивещества, а небольшой черной дырой, прошедшей сквозь Землю. Она вошла в планету через Сибирь, а вышла где-то в Атлантическом океане - поэтому нет свидетельств второго, аналогичного тунгусскому, взрыва. Впрочем, теория черной дыры не обрела популярности: расчеты физиков показали, что последствия от столкновения с миниатюрной черной дырой, прошедшей сквозь Землю на высокой скорости, должны были быть совершенно другими.

Комары

"Комплексная самодеятельная экспедиция", неоднократно отправлявшаяся в тайгу искать среди болот следы тунгусского феномена, однажды так настрадалась от кровососущих насекомых, что пришла к выводу: 30 июня 1908-го произошел сильнейший тепловой взрыв из-за того, что в междуречье Лены и Подкаменной Тунгусски собралось большое облако... комаров, размером эдак в 5 кубических километров. Оттого и не осталось следов сдетонировавшего вещества.

Пришельцы

Седьмая из версий связана с невезучими пришельцами. Их космический корабль по пока невыясненным причинам стал терпеть бедствие, и инопланетные астронавты, не справившись с управлением, рухнули в тайгу. Либо - считают другие сторонники данной версии - они не упали, а маневрировали, а с Землей столкнулся их орбитальный модуль. Была ли посадка удачной, сказать сложно. Единственное, что известно - название корабля пришельцев: "Черный принц".

Есть гипотеза, что инопланетяне сбросили три контейнера с посланием к людям, и мы сможем их найти, когда будем готовы. В таком случае знаменательно, что контейнеры были сброшены именно на территории России.