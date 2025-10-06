«Рубили головы»: как уничтожили третью в мире компартию

60 лет назад индонезийские военные развернули публичную антикоммунистическую кампанию, которая вылилась в массовые убийства членов компартии и людей, подозреваемых в наличии левых политических взглядов. Точное количество жертв антикоммунистических репрессий неизвестно. Большинство исследователей полагают, что за несколько месяцев было убито от 0,5 млн до 1 млн человек, а ещё больше оказалось в концлагерях и тюрьмах. Поводом для гонений на коммунистов стала попытка госпереворота, устроенная так называемым Движением 30 сентября. Однако у историков нет единого мнения относительно того, кто на самом деле стоял за этими событиями. В результате репрессий третья по численности в мире компартия была практически уничтожена, а позиции левых сил в Юго-Восточной Азии пошатнулись.

© RT на русском

Несовместимые силы

Территория современной Индонезии долгое время находилась в колониальной зависимости от Нидерландов. Ожесточённое сопротивление европейским захватчикам оказывали местные националисты, верующие-мусульмане и сторонники коммунистической идеологии.

Воспользовавшись поражением Японии, которая оккупировала Юго-Восточную Азию во время Второй мировой войны, один из лидеров национально-освободительного движения Индонезии, Сукарно, объявил в 1945 году о независимости страны.

Нидерланды, заручившись поддержкой Великобритании, попытались восстановить контроль над своей бывшей колонией военным путём, но натолкнулись на ожесточённое сопротивление со стороны местного населения. В 1949 году властям Нидерландов пришлось пойти на прекращение огня. Они попытались создать на островах Юго-Восточной Азии несколько марионеточных государств, которые в дальнейшем перешли под контроль Индонезии.

Сукарно участвовал в бою и попал в плен, но его освободили, и революционер вернулся к исполнению полномочий главы государства. Ещё в 1945 году он получил статус президента от Комиссии по подготовке независимости. В управлении Индонезией он руководствовался политической концепцией «Насаком», предполагавшей сотрудничество между националистами, религиозными сообществами и коммунистами во имя интересов страны.

Коммунистическая партия Индонезии (КПИ), созданная в 1920-е годы, играла важную роль в жизни страны. В её рядах насчитывалось около 2 млн человек, и это делало её третьей по численности компартией в мире — после советской и китайской. Несмотря на то что коммунисты имели особую позицию по ряду политических вопросов, в целом они поддерживали Сукарно, который сотрудничал с Советским Союзом и Китаем. С подачи КПИ в Индонезии происходила конфискация предприятий, принадлежавших европейским компаниям.

«Компартия была чрезвычайно влиятельной и если не управляла страной напрямую, то активно влияла на её политику благодаря тесным контактам с президентом. Представители прозападных сил смотрели на коммунистов как на важное препятствие на пути к власти. Правые хотели добиться изменения внешнеполитического курса», — пояснил в разговоре с RT заведующий Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН доктор исторических наук Дмитрий Мосяков.

По его словам, Сукарно долгое время пытался балансировать между левыми и правыми силами, однако до бесконечности так продолжаться не могло. Значительная часть местного генералитета и крупные землевладельцы ненавидели коммунистов, и их раздражение переносилось на лояльного по отношению к левым силам Сукарно.

На фоне соперничества различных политических группировок ситуация в Индонезии была нестабильной. В середине 1960-х годов в стране произошёл резкий скачок инфляции, снизился уровень жизни, коммунисты, вопреки мнению армейского командования, требовали создать народное ополчение. КПИ проводила публичные протесты против политики США в регионе.

В 1965 году группа индонезийских офицеров создала Движение 30 сентября. Его члены заявили о намерении противодействовать прозападно настроенным генералам, которые якобы хотели свергнуть Сукарно и изменить курс страны. Возглавил движение подполковник президентской охраны Унтунг Шамсури.

«Массовые бессудные расправы»

1 октября 1965 года участники Движения 30 сентября ввели в Джакарту подконтрольные им воинские части. Они ликвидировали шестерых генералов Генштаба, подозреваемых в подготовке переворота, и объявили о передаче власти до проведения новых выборов Революционному совету. Однако командующий стратегическим резервом армии генерал-майор Сухарто смог силами нескольких армейских подразделений быстро подавить выступление Движения 30 сентября.

У историков до сих пор нет единого мнения относительно того, кто стоял за заговором. Одни считают, что попытка госпереворота была инициирована коммунистами (возможно, с подачи Сукарно, который таким образом хотел избавиться от неудобных лиц в армии), другие видят в произошедшем провокацию, подготовленную Сухарто или западными спецслужбами.

«Это тёмные конспирологические события, которые до сих пор остаются малоизученными и, похоже, были связаны с деятельностью британских и американских спецслужб. Выступление организовали крайне глупо. Ключевые фигуры в армии не были ликвидированы. Компартия не мобилизовалась и не оказала участникам выступлений никакой поддержки. Создаётся впечатление, что участников специально подставили», — подчеркнул в разговоре с RT историк спецслужб, главный редактор издательства «Родина» Александр Колпакиди.

Согласно обнародованным позже данным, армейское командование, участвовавшее в подавлении выступления Движения 30 сентября и в антикоммунистических репрессиях, находилось на связи с посольством США. А спецслужбы Великобритании и Соединённых Штатов моментально стали распространять информацию о якобы причастности к неудавшемуся перевороту коммунистов (причём как индонезийских, так и иностранных).

Сукарно формально сохранил президентский пост, однако реальные полномочия передал правительству. Уже 2 октября Сухарто был назначен главнокомандующим.

С 5 октября, в день похорон убитых сторонниками Движения 30 сентября генералов, военные развернули публичную антикоммунистическую кампанию. КПИ обвинили в попытке захвата власти и зверствах в отношении погибших сотрудников генштаба.

Сразу после этого по Индонезии прокатилась волна антикоммунистических репрессий, в которых были задействованы военные (в частности, парашютно-десантное подразделение RPKAD) и члены правых организацией.

«Коммунисты были одной из сил, стремившихся разделить землю поровну и наделить ею бедных крестьян за счёт зажиточных. Поэтому сельские богачи видели в КПИ угрозу своему положению и благосостоянию. Узнав, что с коммунистами можно безнаказанно расправляться, богатые землевладельцы моментально присоединились к гонениям. Это породило масштабирование террора», — подчеркнул Дмитрий Мосяков.

8 октября 1965 года участники антикоммунистической демонстрации в Джакарте сожгли местный штаб КПИ. Погромы быстро распространились на значительную часть территории страны. Причём, по словам историков, убивали или арестовывали не только членов Компартии Индонезии, но и любых граждан, заподозренных в наличии левых взглядов. По ряду свидетельств, списки подозреваемых в причастности к коммунистическому движению передавали военным из посольства США. Преследованиям подверглись и местные китайцы, сочувствующие КПИ.

Жертвами погромщиков становились и члены «неблагонадёжных» семей, включая детей. Подозреваемых перед убийством или арестом жестоко пытали и подвергали насилию.

«Это были массовые бессудные расправы. Погибло колоссальное количество людей. В деревнях местным коммунистам рубили головы или просто забивали их тяпками», — рассказал Александр Колпакиди.

Отрубленные головы убитых, по информации западных журналистов, вывешивали на шестах перед сёлами, а из-за разложения тел казнённых в некоторых регионах возникали санитарные проблемы. Небольшие реки и ручьи были буквально забиты трупами.

Как отметил Александр Колпакиди, сами коммунисты оказались абсолютно неподготовленными к происходящему. Попытки бегства с островов или сопротивления моментально пресекались военными. Уже в ноябре 1965 года погибло всё руководство КПИ.

Хотя отдельные вспышки насилия против людей с левыми взглядами в Индонезии происходили вплоть до середины 1980-х, большая часть убийств совершалась с октября 1965 по март 1966 года. У историков нет однозначных данных о масштабах репрессий. Количество погибших составляет от 80 тыс. (в индонезийских источниках) до 2 млн (по мнению, представителей коммунистического движения). Однако большинство исследователей склоняются к тому, что за несколько месяцев были убиты от полумиллиона до миллиона жителей Индонезии. Ещё около 2 млн человек попали в концлагеря и тюрьмы. Коммунистическая партия в стране была практически уничтожена.

11 марта 1966 года Сукарно был вынужден официально передать полномочия Сухарто. Уже на следующий день деятельность КПИ запретили официально. Два года спустя Народный консультативный конгресс Индонезии формализовал статус Сухарто, избрав его президентом. Сукарно обвинили в коррупции и отправили под домашний арест. 21 июля 1970 года он умер.

По словам историков, массовое уничтожение граждан с левыми взглядами в Индонезии стало жестоким ударом по всему международному коммунистическому движению. Расстановка политических сил в Юго-Восточной Азии существенно изменилась, и это оказало долговременное влияние на развитие региона.