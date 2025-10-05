Самые странные вещи, которые находили у советских наркомов при обысках

В советскую эпоху арест высокопоставленного чиновника был делом обычным. Вслед за арестом следовали обыски на квартирах и дачах, где чекисты порой обнаруживали не только компромат, но и вещи, раскрывающие причудливые и мрачные тайны их владельцев.

Генрих Ягода

Арестованный в 1937 году нарком внутренних дел и связи Генрих Ягода предстал перед следствием в весьма двусмысленном свете. Как пишет историк Саймон Себаг-Монтефиоре в книге «Сталин. Двор красного монарха», в квартирах Ягоды был обнаружен целый склад предметов женского гардероба: 170 пар импортных чулок, шубы, ночные сорочки и блузки. Рядом с этим гардеробом следователи нашли порнографические снимки и интимные «игрушки».

Но самой зловещей находкой стали пули, извлеченные из черепов расстрелянных партийных деятелей Зиновьева и Каменева. Ягода бережно хранил их как мрачные сувениры.

Сменивший Генриха Ягоду на посту наркома внутренних дел Николай Ежов забрал упомянутые пули и спрятал в ящик уже собственного письменного стола. Эти пули были изъяты у Ежова после ареста и обыска в 1939 году.

Также в письменном столе и книжных шкафах были обнаружены спрятанные в разных местах заряженные пистолеты и бутылки водки. Примечательно, что некоторые бутылки были полными, другие – початыми, а третьи – пустыми. В рапорте значилось, что «по-видимому, бутылки были расставлены разных местах намеренно». Зачем это было сделано, не уточнялось. На полках в квартире Ежова, согласно тому же рапорту, были расставлены «контрреволюционные» книги и брошюры, авторы которых были расстреляны.

Наркома внутренних дел Лаврентия Берию постигла та же участь, что и его предшественников. Впрочем, Берия был арестован уже после смерти Иосифа Сталина. Тем не менее он, как выяснилось, был не менее «разложившимся». По крайней мере, согласно стенограмме июльского Пленума ЦК КПСС, прямо в кабинете Лаврентия Павловича в ходе обыска было обнаружено «большое количество предметов мужчины-развратника». Что это были за предметы, уточнено не было.

Однако известно, что у Берии также, как и у Ягоды, были найдены дамские наряды, которыми он рассчитывался со своими гостьями. Сын Берии, Серго, упоминал, что читал, будто у его отца хранились огромные суммы денег, драгоценности и 40 единиц оружия. Все эти «факты» Берия-младший считал не заслуживающими внимания.

Еще при жизни Берии наркомов переименовали в министров. Так что Георгий Жуков уже был назначен министром обороны. Еще до этого, в 1948 году, в квартире Жукова был произведен негласный обыск. Дело в том, что поступили сообщения, что во время войны маршал занимался мародерством. Как пишет Леонид Млечин в своей книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности», министр госбезопасности Абакумов доложил Сталину, что дача военачальника представляла собой настоящий музей: картины, люстры, ковры.

Однако наибольший интерес представляли найденные у Жукова предметы мистического свойства: стеклянный шар «неизвестного назначения», «прутья с металлическими вставками» (радиолокационные рамки), наборы свечей черного цвета, а также иконы и изделия из золота с непонятными символами и знаками.

Виктор Абакумов, в отличие от Жукова, не избежал расстрела. В 1951 году он был арестован, а спустя 3 года казнен. Понятно, что после взятия министра госбезопасности под стражу, его рабочий кабинет немедленно подвергся обыску. В первую очередь сотрудники обратили внимание на большое количество пепла. Видимо, Абакумов перед арестом жег какие-то бумаги.

Однако он уничтожил не все документы. Например, в столе Виктора Семеновича хранился компромат на Берию и Маленкова. Что касается всевозможного барахла, то и у Абакумова этого хватало. В списке изъятого значились десятки наручных часов, столько же пар обуви, 65 пар запонок и многое другое. Кроме того Абакумов владел несколькими холодильниками, фотоаппаратами, радиоприемниками, кинопроектором и иномаркой. Тогда все эти предметы считались роскошью.