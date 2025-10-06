Почему изображения древнеегипетских богов оказались в древнеримской бане

Археологи во время раскопок римского банного комплекса в древнем городе Сагалассос на юго-западе Турции обнаружили мраморную панель с изображением египетского бога-сфинкса по имени Туту. Рельефную панель нашли еще в 2004 году, но только недавнее исследование подтвердило ее уникальность, пишет Arkeonews.

«Примеры подобной иконографии за пределами Египта неизвестны», — утверждает Питер Таллоен из Билькентского университета, руководивший раскопками.

Ученые считают, что рельеф носил не религиозный, а скорее декоративный характер, подчеркивая темы защиты, царской власти и силы. В центре композиции изображен сам Туту — бог-сфинкс с головой человека и телом льва. По бокам от него расположились другие египетские божества: Гор — бог-сокол, символ царской власти, и Собек — бог-крокодил, олицетворяющий силу Нила.

Особенность находки не только в ее изображении, но и в материале. Панель сделана из афьонского мрамора, который добывали на территории современной турецкой провинции Афьонкарахисар. Это означает, что мрамор не привозили из Египта — он был местным. Техника исполнения тоже необычна. Вместо объемного рельефа мастера использовали тонкую гравировку по мраморным пластинам.

Эта находка важна по нескольким причинам. Во-первых, изображения египетских богов за пределами Египта — большая редкость. Рельеф в Сагалассосе, вероятно, является единственным в своем роде примером такой иконографии во всей Анатолии. Во-вторых, он показывает, что во времена Римской империи Сагалассос был не только экономическим центром, но и местом культурного обмена. Идеи и мотивы из Египта проникали в Анатолию и адаптировались к местным условиям.

Профессор Таллоен отмечает, что жители Сагалассоса экспортировали в Египет керамику, вино и сельскохозяйственную продукцию, а взамен привозили не только рыбу, но и культурные традиции.

Сагалассос — уникальное место для археологов. Первые поселения на склонах гор Акдаг появились здесь около 12 000 лет назад. Римские руины хорошо сохранились, потому что город был погребен под землей в результате землетрясений, что спасло его от разграбления. Раскопки там ведутся с 1989 года.

Археологи планируют провести дополнительные исследования — определить точное происхождение мрамора, изучить следы инструментов и возможные остатки краски. Это поможет понять, как панели были изготовлены и как выглядели в оригинале — возможно, они были ярко раскрашены.