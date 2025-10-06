Организатор ОПГ в Шереметьево наказывал за хищения у бойцов СВО

Алексей Кабочкин, которого считают организатором преступной группировки из аэропорта «Шереметьево», не участвовал в схеме с хищениями у бойцов СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из фигурантов дела.

По его данным, Кабочкин, а также еще один фигурант наказывали таксистов, когда узнавали о фактах обмана участников СВО. В таких ситуациях предпринимались меры для возмещения ущерба. Сам же Кабочкин был владельцем транспортной компании, в его задачи входил сбор арендной платы с таксистов за возможность работать в аэропорту.

На время расследования суд арестовал почти 30 человек, среди которых значится предполагаемый организатор ОПГ — Кабочкин. Согласно предварительной версии, фигуранты занимались хищением денег у участников специальной военной операции, которые прибывали в аэропорт «Шереметьево» путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

Кабочкин попросил отправить его в зону СВО.