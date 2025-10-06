Похороны Андропова: что на них было странного

Похороны советского лидера всегда были тщательно режиссируемым спектаклем. Но проводы Юрия Андропова, скончавшегося 9 февраля 1984 года, оказались окутаны необычной тайной и сопровождались странными инцидентами, которые лишь подогрели слухи в народе.

Сообщение о похоронах

Сообщение о смерти Генсека и времени похорон прозвучало по радио лишь 12 февраля, через три дня после его кончины. Эта задержка породила неразбериху. Многие, включая советского дипломата Юрия Кузнецова, решили, что Андропов умер не 9-го, а 12 февраля. В заблуждение ввели даже президента США Рональда Рейгана, который отправил телеграмму с соболезнованиями только 12-го числа.

Такая пауза выглядела странно на фоне недавних похорон Брежнева и давала почву для разговоров о том, что партийная верхушка решала, как представить публике уход своего лидера.

Награды и траурные речи

В связи с тем, что за год с небольшим до смерти Юрия Андропова умер предыдущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, многие сравнивали их похороны. И явные сходства траурных мероприятий, впрочем, как и отличия, не могли не бросаться в глаза. Как известно, Брежнев был неравнодушен к наградам и фигурировал в Книге рекордов Гиннеса, как рекордсмен по их количеству. Его ордена и медали вопреки всем канонам закрепили во время похорон по несколько штук на одну подушечку. В противном случае впереди процессии пришлось бы поставить более 100 человек. А вот Андропов в этом плане оказался скромным: наград у него было немного. Он не имел даже военных наград, хотя слыл одним из организаторов партизанского движения в Карелии.

Что касается схожих моментов, то еще незадолго до собственной кончины Юрий Андропов произнес короткую речь на похоронах Леонида Брежнева. Уже тогда Андропов неважно себя чувствовал. Есть все основания полагать, что его здоровье подорвала ветряная оспа, которую он перенес в 1980 году, что негативным образом отразилось на и без того слабом организме. На похоронах же Андропова выступал уже Константин Черненко, который тоже был серьезно и тяжело болен, в том числе заболеванием легких. Несмотря на то, что уход Черненко был предрешен, смерти генсеков, последовавших одна за другой, в народе считали подозрительными. Недаром родился анекдот, в котором диктор говорит: «Товарищи! Вы, конечно, будете смеяться, но нас опять постигла невосполнимая утрата».

Прощание с генсеком

Впрочем, родственникам Юрия Андропова точно было не до смеха. На похороны генсека приехала даже жена (а к тому моменту уже вдова) сына Андропова от первого брака, Мария. Эту страницу своей биографии глава КГБ тщательно скрывал. Дело в том, что Владимира Андропов считал непутевым сыном: тот дважды был осужден, злоупотребляя спиртными напитками. В 1975 году Владимир скончался, но отец на его похоронах не появился. А вот невестка Юрия Владимировича была уверена в том, что должна попрощаться с генсеком, так как это ее дочерний долг. По крайней мере, так пишет Сергей Семанов в своей книге «Андропов. 7 тайн генсека с Лубянки». Тем более, что в Москву Мария прибыла не одна, а с дочерью, внучкой Юрия Андропова.

Интересно, что в квартиру Андропова Марию не пустили. Прямо у подъезда дома на проспекте Кутузова ее перехватили и доставили в гостиницу. Но еще более удивила невестку Юрия Владимировича церемония прощания. За небольшой отрезок времени, который Мария провела на похоронах, ее и других родственников несколько раз то выставляли из зала, где находился гроб, то приглашали обратно. Оказалось, что, когда в зал заходили члены правительства, родственников тут же выпроваживали. Причем делалось это незаметно для обеих сторон: чиновников вводили в одну дверь, а родных Андропова уводили через другую. Мария Андропова посчитала подобные действия организаторов оскорбительными для близких.