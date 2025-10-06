Женщина выиграла миллионы по забытому билету

Жительница штата Вирджиния, США, Альфреда Хокинс нашла во время уборки забытый лотерейный билет и разбогатела. Об этом пишет People.

© Lenta.ru

Хокинс рассказала, что обнаружила коробку со старыми билетами в одном из своих шкафов. Женщина решила их проверить, ни на что особо не рассчитывая, и выиграла 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) благодаря одному из них.

«Я чуть не потеряла сознание, — поделилась эмоциями Хокинс, — Это было потрясающе!» Она призналась, что пока не знает, куда потратит неожиданный выигрыш.

Ранее сообщалось, что житель США случайно купил лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов. Мужчина сказал, что собирается положить свалившиеся на него деньги в банк на будущее.