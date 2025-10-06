Виктор Брюханов: что стало с первым директором Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС навсегда вошла в историю как место крупнейшей ядерной катастрофы. Ее директор, Виктор Брюханов, из успешного руководителя превратился в главного обвиняемого — человека, который провел 10 лет в тюрьме, выжил после облучения, но до конца дней нес бремя ответственности за трагедию.

От машиниста до директора АЭС

Путь Брюханова — классический пример советской социальной мобильности. Уроженец Ташкента, выпускник местного политехнического института, он начал карьеру с самой низшей должности — машиниста питательных насосов на тепловой электростанции в Ангрене.

За годы упорного труда Брюханов прошел все ступени карьерной лестницы: начальник турбинного цеха в Узбекистане, заместитель главного инженера на Славянской ТЭС в Донецкой области, в 1970 году, в возрасте 40 лет, назначен директором строящейся Чернобыльской АЭС

На новом посту он проявил себя как компетентный руководитель, неоднократно получал государственные награды и избирался депутатом.

Суд на месте преступления

Как известно, суд над обвиняемыми проходил в самом Чернобыле, так сказать, на месте преступления, в здании Дома культуры. На скамье подсудимых оказались шестеро человек: главный инженер Чернобыльской АЭС Николай Фомин, его заместитель Анатолий Дятлов, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Александр Коваленко, инспектор Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин и директор станции Виктор Брюханов. Все они обвинялись по статье 220 Уголовного кодекса СССР, то есть в незаконном обращении с ядерными материалами.

Несмотря на то, что Брюханов в процессе одного из заседаний заявил о том, что ни о каких испытаниях, во время которых и произошел взрыв, он не знал, многие называют директора обычным «стрелочником». Впрочем, этот вопрос до сих пор является дискуссионным.

Заключение и освобождение

Как бы то ни было, трое из перечисленных выше фигурантов дела, и в том числе и Виктор Брюханов, были приговорены к 10-летним срокам заключения. Отбывать наказание Брюханов отправился в исправительно-трудовую колонию общего режима, располагавшуюся в Луганской области. Экс-директор Чернобыльской АЭС оказался в рядах тех немногих, кому посчастливилось выжить после трагедии. Как утверждает автор книги «Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России» Александр Беззубцев-Кондаков, Брюханов отсидел только половину срока: он вышел на свободу условно-досрочно в сентябре 1991 года. В колонии Брюханов работал по специальности – в местной котельной.

Некоторое время после освобождения Виктор Брюханов трудился обычным клерком в одной из киевских фирм. Однако ему пришлось уволиться: все чаще стало подводить здоровье. Брюханов перенес инсульт и фактически потерял зрение. Умер первый директор ЧАЭС в октябре 2021 года