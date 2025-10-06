Не как в кино: сколько солдат 9-й роты погибло на высоте 3234

Оборона высоты 3234 у афганского города Хост в январе 1988 года стала одним из самых известных эпизодов Афганской войны. Однако благодаря фильму Федора Бондарчука «9 рота» правда об этом сражении оказалась скрыта за слоями художественного вымысла.

© Кадр из фильма «9 рота»

Стратегическая цель: Ключ к дороге Хост-Гардез

К концу 1987 года советские войска контролировали практически весь Афганистан. Единственным исключением была провинция Пактия, где правительственные силы оказались заблокированы в городе Хост. Для их деблокирования была разработана операция «Магистраль».

Ключевой задачей стал захват пяти стратегических высот в Сулеймановых горах. Важнейшей из них была высота 3234, с которой открывался обзор на десятки километров. 27 декабря после ожесточенного боя ее удалось занять силами 3-го батальона 345-го полка. Для обороны оставили 39 бойцов 9-й роты под командованием старшего лейтенанта Виктора Гагарина.

Нескончаемый бой

Моджахеды предприняли попытку вернуть утраченные позиции через 10 дней – 7 января 1988 года. Все началось примерно в 3 часа дня с получасового артиллерийского обстрела. А дальше десантников атаковали, по разным данным, от 200 до 400 мятежников, в числе которых были и наемники.

Существует информация, что в штурме высоты 3234 принимали участие бойцы спецподразделения «черные аисты», в состав которых наряду с афганцами входили и хорошо обученные наемники из других арабских стран. Есть мнение, что одним из руководителей этой операции был тогда еще молодой саудит Усама бен Ладен.

По словам военного историка и ветерана-афганца Виктора Добросельского, боевики обстреливали обширную территорию, занимаемую советскими войсками, но именно по высоте 3234 велся по-настоящему массированный огонь. В первые минуты обстрела был убит радист Андрей Федотов, после чего взвод потерял связь с командованием.

Завершив обстрел, моджахеды полезли на вершину, умело прячась за террасообразными уступами. Первую атаку удалось отбить. У десантников был лишь один раненый, повстанцы потеряли до 40 человек. В следующей вылазке боевикам удалось уничтожить одну из пулеметных точек. Геройски повел себя командир расчета Вячеслав Александров, который понимая, что их позиция будет рано или поздно уничтожена, отправил двух товарищей к основным силам, а сам продолжал стрелять до последнего. Сержант и его пулемет были изрешечены осколками гранат.

Атаки моджахедов повторялись ежечасно: каждая последующая была ожесточеннее предыдущей, с каждым разом боевики все ближе подбирались к десантникам. С дальних позиций по вершине била артиллерия, с ближних стреляли из противотанковых гранатометов.

В 3 часа ночи был предпринят 12-й и как оказалось последний штурм высоты 3234. Положение наших бойцов было критическим. Моджахеды подошли почти вплотную: местами воюющие стороны разделяло не более 15 метров. У защитников силы были на исходе, заканчивались боеприпасы. Оставшиеся в живых уже готовы были вызвать огонь на себя.

Как рассказывал сержант оборонявшего высоту взвода С. Ю. Борисов (его слова приводит Юрий Лапшин в книге «Афганский дневник»), они вели огонь по «духам» почти в упор, но из-за двух толстых деревьев не могли полностью простреливать их позиции. Как только моджахеды подползли на расстояние 6-7 метров, они стали закидывать десантников гранатами. «Было много раненых, они лежали, а мы ничем не могли им помочь. Нас осталось четверо», – вспоминал Борисов.

Казалось, еще 10 минут и высота будет занята боевиками. Но именно в этот момент к оборонявшимся прорвалось подразделение из 12 человек под командованием старшего лейтенанта Алексея Смирнова, которое не только подавило атаку, но и доставило боеприпасы. Трехкилометровый марш-бросок удался нашим бойцам лишь благодаря темноте. Вскоре на подмогу прибыли еще две группы резерва с дополнительными комплектами боеприпасов. Только к утру удалось погасить атакующий порыв боевиков.

Контратака десантников окончательно решила исход этого сверхзатяжного боя. Моджахеды, оценив свои силы, оставили дальнейшие попытки штурма высоты. Подобрав раненых и убитых, они отступили. После боя прошел слух, что главари боевиков, штурмовавших высоту, за неудовлетворительный результат были казнены. Советские бойцы охраняли подступы к высоте 3234 в течение еще 20 суток.

В жизни не как в кино

К сожалению, многие о сражении за высоту 3234 судят по фильму Федора Бондарчука «9 рота» (2005 год). По сюжету ленты группа десантников, которой было поручено защищать высоту, так и не дождавшись подкрепления погибает почти полностью за исключением одного бойца. В действительности как мы знаем именно подмога позволила отстоять рубеж и спасти множество жизней.

Сегодня совершенно точно установлено, что из 39 десантников 9-й роты на высоте 3234 погибли 6 человек, 28 получили ранения, из них 9 тяжелые (о потерях моджахедов достоверно неизвестно). Полностью дееспособными до прихода подкрепления оставались лишь пятеро бойцов. Двоим солдатам, младшему сержанту Вячеславу Александрову и рядовому Андрею Мельникову, было присвоено звание Героя Советского Союза.

В фильме были допущены и другие искажения. События там происходят в январе 1989 года, накануне вывода советских войск из Афганистана, тогда как как на самом деле это случилось в январе 1988 года. Сражение в киноленте заканчивается вечером, а не длится до глубокой ночи. Последнее было связано со сложностью съемок боевых действий в ночное время.

В конце фильма выживший боец произносит такую фразу: «Мы не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней, никому уже не нужной высотке». В действительности все происходившее на высоте 3234 от первой до последней минуты контролировало командование ОКСВ во главе с генерал-лейтенантом Борисом Громовым.

Ветераны 9-й роты также не согласны и с тем, что в кинофильме моджахеды застают бурно отметивших Новый Год десантников врасплох. «Афганцы» отмечают, что тогда не было пьяных, так как в тех условиях пристрастие к спиртному могло стоить десантнику жизни.

Но в целом кинолента «9-я рота» нашим «афганцам» понравилась. Они признаются, что еще раз погрузились в атмосферу боевого товарищества, которой иногда не хватает в мирной жизни. Командир 9-й роты полковник Алим Махотлов, который в январе 1988 года находился в отпуске, отмечает, что именно такое кино необходимо для подрастающего поколения.

Судьба появления самого фильма крайне любопытна. Рассказывают, что инициатором съемок картины про подвиг десантников был Игорь Кардаполов, служивший в 9-й роте (сейчас он работает в одной из охранных фирм в Набережных Челнах). Он обращался с этой идеей к нескольким режиссерам и только Федор Бондарчук заинтересовался предложением «афганца».