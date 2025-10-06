Почему у Ким Чен Ына русское отчество

Северная Корея – одно из самых закрытых государств в мире, и ее лидеры всегда были окружены ореолом таинственности. Нынешний глава КНДР Ким Чен Ын – не исключение. О его жизни до прихода к власти известно крайне мало, а биографические сведения зачастую основываются на догадках и редких подтвержденных фактах. Один из таких связан с необычным отчеством, которое носил бы в советском документообороте Ким Чен Ын.

Советский след

Интересно, что дед нынешнего главы Северной Кореи, Ким Ир Сен, был активным участником партизанского движения в Маньчжурии, Китае и Корее. В 1940 году, когда его отряды потерпели поражение от японских войск, он был вынужден искать убежище, которое и предоставил Советский Союз. Ким Ир Сен обосновался в районе Хабаровска, где продолжил свою военную деятельность. Он был зачислен в штат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и стал командиром стрелкового батальона, в который входили преимущественно китайские и корейские партизаны. Советская армия планировала использовать эти подразделения для диверсионной деятельности в тылу японских войск, но капитуляция Японии в 1945 году изменила планы.

Рождение Ким Чен Ира

В феврале 1941 года у Ким Ир Сена и его жены Ким Чен Сук родился сын, который в будущем станет вторым лидером Северной Кореи – Ким Чен Иром. Однако, поскольку рождение произошло на территории СССР, новорожденному были выданы советские документы. Согласно советским правилам, в них имя и отчество ребенка были записаны в русской форме. Так появился Юрий Ирсенович Ким – именно так значился Ким Чен Ир в официальных бумагах. На тот момент такая практика была вполне обычной. Например, сын китайского лидера Мао Цзэдуна, Мао Аньин, проживая в СССР, также получил русское имя – Сергей.

Альтернативная история

Сложись история корейской династии чуть иначе, нынешний руководитель КНДР Ким Чен Ын носил бы привычное для русского слуха отчество — Юрьевич. А так и могло случиться с высокой вероятностью, ведь Ким Ир Сену изрядно повезло в борьбе за власть, благодаря чему он и стал лидером Северной Кореи. К слову, сам он этого не особо желал.

Известно, что после соответствующего приказа из Кремля (Корея тогда была абсолютно марионеточным государством) о назначении его председателем Народного комитета недавно созданной страны, Ким Ир Сен сопротивлялся. Его прельщала военная карьера и, по словам сослуживцев и начальства, он был действительно талантливым командиром. Но приказ — есть приказ, и Ким Ир Сен его выполнил. Причем, столь успешно, что создал настоящую правящую династию.

В итоге Ким Чен Ир не стал обычным советским парнем с именем Юрий, а Ким Чен Ын — Юрьевичем. Впрочем, не стоит удивляться, если по внутренним документам или архивам КГБ и его преемнице ФСБ лидер КНДР до сих пор числится под таким отчеством.