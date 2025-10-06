7 октября: gочему безделье в день Феклы Запрядальницы сулит нищету

В православии 7 октября вспоминают святую мученицу Феклу Иконийскую, в народном календаре это день Феклы Запрядальницы.

В это время было принято заниматься пряжей. Была примета, что все завязанное на Феклу никто развязать не сможет. Поэтому на эту дату часто назначались свадьбы, верили, что жить молодые будут вместе долго. При этом обязательно приглашали в качестве почетной гостьи замужнюю женщину по имени Фекла. Во время церемонии она связывала новобрачным руки красной нитью и капала на этот узел воск. Позже нитку снимали, но хранили как оберег.

Считалось, что если в этот день съесть хлеб из пшеничной муки нового урожая, будет в семье счастье и достаток. Хлеб ели только члены семьи, никого постороннего не угощали. Главным блюдом дня был борщ из свеклы нового урожая.

Также в этот день запрещалось грустить и плакать, так как в противном случае можно было все горести собрать на себя. Безделье в этот день сулило нищету в будущем.

Если в день Феклы Запрядальницы голубь сел на подоконник или крышу частного дома, жди прибыль. Если деревья не сбросили листья, морозы придут нескоро. Много желудей - зима будет теплой. Если утром светит яркое солнце, погода изменится. Если прошел дождь со снегом - жди морозной погоды. Птицы низко над землей летают - зима наступит рано.