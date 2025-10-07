Почему медведи хозяйничают в сахалинском городе

Настоящей проблемой для жителей города Курильска стали хозяйничающие на улицах медведи.

© Российская Газета

Сегодня утром косолапый бегал в самом центре городка, возле островной администрации. Нехотя скрылся в лесу под улюлюканье людей и громкие сигналы машин.

"Медведей стало очень много, страшно в лес за грибами сходить. В прошлом году одного усыпили рядом с нашей школой искусств", - говорит Ирина Туровская, преподаватель музыкальной школы.

Такого количества гуляющих медведей по улицам единственного островного городка местные жители не припоминают, хотя эти животные здесь не редкость. Например, два года назад косолапый напал на ребенка. Мальчик выжил, но получил тяжелы травмы и проходил длительное лечение.

Мнения жителей острова о причинах частых медвежьих "прогулок" по улицам Курильска разделились. Одни винят бескормицу - на местных речках стало меньше рыбы, и животные вынуждены искать себе пропитание. Другие винят во всем приезжих туристов, дескать, они стали прикармливать "хозяев тайги". И медведи потянулись к людям.

"Ну, вы сами представьте: идешь по городу, а навстречу медведь. Конечно, страшно. У нас недалеко от сопки, откуда они чаще всего приходят, детский сад и школа. По этому поводу очень многие тоже переживают", - говорит Галия Кунченко, журналист районной газеты "Красный маяк".

Как говорят местные жители, на Итурупе давно отработан алгоритм действий при встрече с медведем. Люди тут же звонят в единую службу спасения, быстро приезжают охотоведы и принимают меры в зависимости от ситуации.

Но этой осенью ситуация стала более напряженная.

"Они ходят вечерами даже по нашей набережной, любимому месту прогулок для островитян. Такого никогда не было", - заметила Ирина Туровская.

Справка "РГ"

Итуруп - самый большой из островов Курильской гряды. Он вытянут на 200 километров, его ширина составляет от 7 до 27 километров. Основное занятие здесь рыбалка и рыбопереработка.

На острове проживает более 6000 человек, а медведей, по данным охотоведов, обитает на острове не менее 3000 особей.

Остров с Южно-Сахалинском связывает авиа- и морское сообщение.