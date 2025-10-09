Что пил Виктор Цой: любимые напитки легенды рока

Сегодня тяжело найти человека, который ни разу слышал песни Виктора Цоя. Но интересно не только творчество музыканта, но и его ежедневная рутина, привычки и их стоимость, о которых рассказывает автор канала «Пивко и рыбка». Цой больше всего любил выпить портвейн, но не прочь был и употребить немного вина. На старых фотографиях иногда появлялась бутылочка «Дара Лозы», которую делали из сорта Каберне. В советское время бутылка стоила 2-2.5 рубля. Водка появлялась реже, поэтому неизвестно, что за сорта приглянулись Цою. Есть догадки, что это «Русская» или «Столичная», по цене 5–6 рублей. А вот портвейна в жизни музыканта было много. Чаще он употреблял красный, любил «777», Кавказ, Акстафу и Чашму. По стоимости бутылка обходилась в 2.5 рубля, а вот модный марочный — уже в 4.5. Пиво особых чувств у музыканта не вызывало, но он мог попробовать «Балтияс» из Риги или кружечку советского «Жигулевского». Бутылка тогда стоила 35-40 копеек, а кружечка разливного — 22. Ранее «ГлагоL» писал о том, как живет легенда кинематографа Александр панкратов-Черный. В своем доме он сумел совместить нестареющую классику и модерн.

