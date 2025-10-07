Битва за Даманский: зачем на самом деле китайцы хотели захватить остров

История российско-китайского пограничного противостояния уходит корнями в XVII век, когда первые казачьи отряды появились на берегах Амура. Уже тогда маньчжурские правители династии Цин предпринимали военные походы, стремясь очистить эти территории от пришельцев. Спорные территории включали даже Нерчинск и Приморье, что создало почву для будущих конфликтов.

Хотя последующие договоры определили границу по правому берегу Амура и левому берегу Уссури, неточности в картографических материалах стали бомбой замедленного действия, которая взорвалась в XX веке.

От дружбы – к вражде

Качественный перелом в отношениях произошёл после смерти Сталина. Разоблачение "культа личности" на XX съезде КПСС Хрущёвым было воспринято в Китае как предательство революционных идеалов. Мао Цзедун публично заявил, что СССР представляет теперь большую опасность, чем американский империализм.

На фоне обострения отношений китайская сторона выдвинула требование о проведении границы по фарватеру пограничных рек, на что Хрущёв ответил отказом.

Остров Даманский на Уссури был выбран в качестве места для провокации не случайно – если бы началась война, китайцы могли перейти Уссури и отрезать Владивосток от остальной территории СССР.

Поначалу столкновения носили «мирный» характер: осенью 1968 года граждане Китая на острове стали демонстративно заготавливать сено, а к берегам Уссури стали подтягивать «сельскохозяйственные» дивизии. Когда Уссури замерзла, они стали выходить на лед с портретами Мао, показывая русским, где по их мнению должна проходить граница.

Первый бой

Советские пограничники стали выставлять на острове наряды, а позже на помощь заставе Новомихайловка был выслан отряд из Имана. Чаще всего пограничникам удавалось мирно оттеснить китайцев, но со временем хунвэйбины становились все агрессивнее и начинали отбиваться кулаками и дубинками.

А 2 марта 1969 года триста китайских солдат устроили на острове засаду. Когда ранним утром пограничники Новомихайловки увидели, что с вражеского поста Гунса вышло 30 вооруженных до зубов солдат и демонстративно пошло к острову, наперерез им с заставы выехала «тревожная» группа, которая и попала «под раздачу» Кроме этого, китайцы открыли минометный огонь. С советского берега в бой вступил БТР с крупнокалиберным пулеметом.

Ядро «тревожной» группы сумело сдержать четыре атаки, после чего подоспело подкрепление с погранзаставы, и провокаторы были вынуждены оставить остров, забрав с собой убитых и раненых.

В этот день погиб 31 советский пограничник, причем, 14 человек с начала были только ранены, и они остались бы в живых, если бы не китайцы, которые ножами, штыками и даже прикладами, уродуя лица молодых бойцов, добивали их.

Военный медик Вячеслав Иванович Квитко, входивший в спецкомиссию, указывал, что раненых «позже, по-фашистски, добивали ножами, штыками и прикладами. Об этом неопровержимо свидетельствуют резаные, колотые штыковые и огнестрельные раны. Стреляли в упор с одного—двух метров. Именно так были убиты бойцы Стрельников и Буйневич». Советских героев, которым было по 19—20 лет, хоронили с лицами, закрытыми полотенцами, – все это запечатлел военкор Владимир Гречухин.

Участник событий Геннадий Орлов вспоминал, что «наших мучили и живых, и после смерти. резали, разбивали головы...»

Сильно не повезло ефрейтору Павлу Акулову – его раненого, возможно, приняв за своего, враги утащили с собой. О дальнейшей судьбе срочника ничего не известно. По одной версии, его посадили в клетку и возили вдоль границы как «советского ревизиониста», по другой он очень быстро умер от ран, помощь ему не оказали, – об этом в своей книге пишет Дмитрий Сергеевич Рябушкин («Мифы о Даманском»).

Позже, уже в апреле, останки ефрейтора были обменены на останки китайского солдата на заставе пограничного отряда в Камень-Рыболовске. Согласно заключению медиков, Акулов умер от ран вскоре после пленения, однако некоторые очевидцы утверждают, что бойца подвергали пыткам, у него были вырваны почти все волосы, а те, что остались, поседели.

Похороны проходили в Имане вплоть до 8 марта, Министерство обороны СССР «милостиво» позволило приехать на похороны «срочников» только двум членам их семей.

Покой нам только снится: второй бой

Второй, гораздо более жестокий бой начался ранним утром 15 марта. Теперь советским пограничникам противостояла целая дивизия, но и на советском берегу Уссури в районе острова была собрана серьезная группировка. Бой оказался жестоким. Китайцы шли в атаку волна за волной, и только танки сумевшие прорваться на остров, дали советским бойцам возможность продержаться до подхода 135-й мотострелковой дивизии.

Противник был сдержан лишь после того, как по нему открыли огонь из новейших ракетных установок «Град». Причем, приказ этот не был санкционирован свыше – советское правительство опасалось, что подключение артиллерии может вывести конфликт на новый уровень и начнется полномасштабная война с Китаем.

Огненный шквал буквально смел противника с острова, но долгое время реальные потери китайцев не были известны. Советское командование оценивало их в 500–600 человек, но вскоре на советский берег пришел китаец-перебежчик, который сообщил, что погибших много, и все они похоронены в трех больших курганах. Японская пресса писала о 3 000 погибших китайцев.

Известно, что в уезде Баоцин есть мемориальное кладбище, где лежат погибшие на Даманском «Герои КНР», возможно, те самые, которые ножами резали раненых бойцов.

Всего в конфликте погибло 43 пограничника и военнослужащих Советской армии. Пять человек получили звания Героя Советского Союза, из них трое – посмертно. Остров Даманский по новому договору отошел Китаю. Сейчас он каждую весну скрывается под водой. Китайцы уже 11 раз отстраивали заставу на нем заново.