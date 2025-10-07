Где в СССР жили беднее всего

Принято считать, что в Советском Союзе царило всеобщее равенство. Однако за фасадом плановой экономики скрывалась сложная картина регионального неравенства. Уровень жизни граждан мог кардинально различаться в зависимости от того, в какой республике или даже области они жили.

Самые бедные советские республики

Начнем с цифр. В 1989 году Госкомстат установил прожиточный минимум в 90 рублей в месяц. Шокирующие данные показали, что 71 миллион советских граждан — почти четверть населения — имели доход ниже 100 рублей. Эти люди официально находились за чертой бедности. К началу 1990-х, после скачка цен, их число достигло 30%.

Хуже всего ситуация складывалась в республиках Средней Азии. Здесь бедность была не исключением, а нормой.В Таджикистане за чертой бедности проживало 68% населения, а более половины граждан были признаны нищими — им не хватало средств даже на еду и одежду. В Узбекистане и Туркменистане показатель бедности также превышал 49%.

ВВП – в минусе

Но уровень жизни – это не только уровень доходов. Хотя практически все советские регионы что-то производили, плановая экономика не оправдывала себя и не удовлетворяла запросов населения. Поэтому в республиканских и региональных экономиках наблюдался перекос. В одних регионах можно было без проблем купить, например, модную одежду или обувь, качественную косметику и парфюм, хорошие продукты, а в других все это было страшным дефицитом.

Если судить по количеству прироста ВВП, то самыми богатыми в СССР являлись Грузия, Эстония, Армения и Латвия. «Средними» считались Узбекистан, Литва, Таджикистан и Азербайджан. А самый низкий прирост ВВП был в Молдавии, Киргизии, Туркмении, Украине, Белоруссии и… России. Причем у двух последних республик эти цифры и вовсе уходили в минус.

Вероятно, россияне очень удивятся, узнав об этом. Но дело в том, что территория РСФСР была огромной, намного больше, чем у любой другой советской республики. Поэтому, если Москва и Ленинград еще снабжались относительно хорошо, то в глубинке все могло обстоять совсем иначе. Даже в соседних с Московской областях магазинные полки были пустыми. Помните знаменитые «колбасные» электрички, в которых жители Калуги, Владимира, Рязани ездили в Москву за продуктами? Да что там говорить: даже в ближайшем Подмосковье со снабжением было гораздо хуже, чем в самой столице, разве что это был какой-нибудь спецпоселок…

Промышленность без продовольствия

В 50-60-е годы государством была сделана ставка на промышленное развитие некоторых периферийных и полупериферийных регионов РСФСР, поскольку там имелся переизбыток рабочей силы. Речь шла в основном об отраслях, связанных с освоением полезных ископаемых, в частности - железных руд Курской магнитной аномалии и нефтегазовых ресурсов Поволжья. Так, в 1957 году образовались Тульский, Орловский, Курский, Брянский, Воронежский, Тамбовский СНХ, а также укрупненный Средне-Волжский СНХ, куда вошли территории Пермской и Оренбургской областей.

Несмотря на то, что рабочие в этих регионах получали довольно высокую заработную плату, их уровень жизни в целом был крайне низок – снабжение торговых сетей здесь, пожалуй, было самым худшим на всей территории Советского Союза. Сыр, колбаса, масло, сгущенное молоко считались для подавляющего большинства населения данных областей деликатесами. Основой ежедневного рациона здесь были хлеб, картофель, низкокачественные жиры и крупа, которую и то порой выдавали только по талонам.

Объяснялась эта плачевная ситуация тем, что темпы развития сельского хозяйства в вышеуказанных регионах значительно отставали от темпов развития промышленности. Уровень технического оснащения села был крайне низок. Шел постоянный отток сельского населения в город, на производства, и на селе катастрофически не хватало рабочих рук.

Разумеется, продукты завозили и из других регионов, но их количество все равно было недостаточным. Попытки навести порядок в сельскохозяйственной сфере, увеличить планы и проч. потерпели неудачу.

Таким образом, существенная разница в уровне жизни между жителями разных республик и регионов в Советском Союзе являлась прежде всего результатом непродуктивной экономической политики Советского государства, не всегда способной отслеживать ситуацию «на местах».