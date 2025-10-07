Некоторые российские бренды пережили войны, революции и смену эпох – и существуют до сих пор. Рассказываем о самых известных.

Яйца Фаберже – символ роскоши, блеска и престижа Российской империи. Всего известно 71 экземпляр, из которых 52 считаются императорскими. Эти ювелирные шедевры создавались как подарки премиум-уровня. Популярности бренда способствовал Александр III, он подарил первое пасхальное яйцо своей супруге в 1887 году.

Кондитерский концерн «Бабаевский» ведет свою историю с 1804 года. Он начинался как семейная мастерская по производству сладостей и за век существования получил множество наград. Продукция поставлялась ко двору его императорского величества.

Компания «Рот Фронт» появилась в начале XIX века, когда купцы Леновы основали небольшую семейную мастерскую по производству карамели. В первые годы основным продуктом была «ленцина» – один из популярных видов сладостей того времени.