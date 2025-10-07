Четыре жеста, которые защищают русских от злых сил

Жесты сопровождают человечество с древнейших времен. Но издревле они были не только способом общения, но и мощным инструментом, способным, по мнению наших предков, влиять на судьбу, защищать от зла или привлекать удачу. Каждое движение руки, пальцы, сложенные тем или иным образом, имели свой сакральный смысл. Правда, к сегодняшнему дню многие из этих жестов уже утратили свое первоначальное значение.

© globallookpress

Лайк или жизнь гладиатора

Один из самых известных жестов современности — поднятый вверх большой палец, или, как мы привыкли говорить, «лайк». Сегодня он символизирует одобрение, поддержку, согласие. Однако в Древнем Риме это был куда более важный знак — таким образом решали судьбу гладиаторов. Когда зрители или император поднимали большой палец вверх, это означало, что гладиатор заслуживает жизни. Опущенный же вниз палец, напротив, предвещал смерть.

На Руси этот жест также использовался, но в другом контексте. Наши предки верили, что поднятый вверх большой палец помогает привлечь любовь. А вот к тем, кто прятал большой палец внутрь кулака, относились настороженно. Такой жест воспринимался как признак злых намерений, знак, несущий несчастья в личной жизни.

Виктория или победа

Знаменитый жест Черчилля — расставленные в стороны указательный и средний пальцы — сегодня ассоциируется с победой. Однако он гораздо древнее сэра Уинстона. Наши далекие предки верили, что этот знак пальцами способен приносить удачу. Причем, чтобы он подействовал, вовсе не обязательно было демонстрировать его окружающим, а достаточно сложить в кармане или за спиной. Именно такой «тайный», скрытый от посторонних глаз жест считался особенно мощным оберегом.

Скрещенные пальцы

Фраза «скрестить пальцы на удачу» знакома каждому. Обычно этот жест мы используем, когда надеемся на благоприятный исход какого-либо дела. Однако появился он достаточно давно — с крещением Руси. Считается, что скрещенные указательный и средний пальцы были «крестильным жестом». В те далекие времена этот знак служил своеобразным паролем, по которому православные могли опознавать друг друга.

Со временем жест стал «всеобщим» и приобрел защитный характер. Люди верили, что он способен уберечь от сглаза, проклятий и дурных мыслей. Причем, как и в случае с «викторией», считалось, что данный жест может «работать» даже в скрытом виде — за спиной или в кармане. Более того, считалось, что с помощью этого жеста можно даже оправдать ложь, если она была сказана во благо.

Фига или кукиш

Сегодня кукиш или фига воспринимается как насмешливый или оскорбительный жест. Однако изначально он имел сакральное значение. Скрещенные особым образом пальцы служили мощным оберегом от злых духов. Именно оттуда пошло выражение «фига в кармане». Люди верили, что спрятанная в кармане рука, сложенная в особую фигуру, защищает от нечисти, завистников и сглаза.