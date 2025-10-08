Зачем японцы выкидывали стекло, которое покупали у СССР

В 1960-1970-х годах между СССР и Японией осуществлялись торговые операции, которые со стороны могли показаться нелогичными: японские компании закупали у Советского Союза битое стекло, чтобы затем утилизировать его в море. Однако экономическая подоплека этих сделок имела рациональное объяснение.

Послевоенная Япония столкнулась с дефицитом качественной древесины для мебельной промышленности. При этом страна сохраняла ограничения на масштабную вырубку собственных лесов. Кедровая древесина, отличавшаяся прочностью и долговечностью, представляла особую ценность для производства мебели премиум-класса.

Советский Союз экспортировал битое стекло в ящиках из кедра — стандартная тара для подобных грузов в тот период. Японские импортеры приобретали партии битого стекла по минимальной цене. После получения груза отделяли стекло от тары утилизировали стекло в море (предварительно обточенные осколки не представляли экологической опасности) и пускали кедровые ящики в переработку для мебельного производства.

Конечно, японцы могли у жителей Советского Союза выкупить лес или регулярно заказывать сырье, но это бы им обходилось дорого. Такая выгодная сделка была совершена именно из-за ящиков, произведенных из добротного кедра советскими людьми. Благодаря ей, японцам не пришлось вырубать лес, но им удалось развить мебельное производство. Из этого типа сырья они изготавливали надежную, долговечную, экологически чистую и дорогостоящую мебель.