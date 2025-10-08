Что удивило супругов Ельциных в квартире Горбачевых

Смена высшего руководства страны в 1991 году сопровождалась не только политическими, но и бытовыми изменениями. Переход правительственного жилья от Горбачева к Ельцину раскрывает интересные детали устройства жизни советской и российской элиты.

«Малогабаритная» квартира

До назначения на пост Генерального секретаря ЦК КПСС семья Горбачевых проживала в партийном доме на улице Щусева. С приходом к власти для руководства страны на улице Косыгина было построено новое здание, где разместились семьи высших партийных функционеров.

В своих мемуарах «Остаюсь оптимистом» Горбачев упоминает, что в 1991 году приватизировал квартиру общей площадью 140 м², из которых жилыми были 65 м². По его свидетельству, нотариус, оформлявшая документы, выразила удивление скромными размерами жилья первого президента СССР.

Лучше, чем у королевских особ

Понятно, что выехать из президентских апартаментов Михаил Горбачев был вынужден после того, как сложил с себя полномочия главы государства. На смену ему пришел Борис Николаевич Ельцин. Как пишет в своих мемуарах «Борис Ельцин: от рассвета до заката» Александр Коржаков, начальник охраны Ельцина, Борис Николаевич и Наина Иосифовна никогда в жизни не видели того убранства, которое было в казенной квартире четы Горбачевых. По словам Коржакова, даже покои французских королев померкли бы в сравнении с обстановкой комнат бывшего помощника ставропольского комбайнера.

В квартире имелся санитарный блок, в котором были установлены джакузи, унитаз, биде и раковины, изготовленные из оникса и яшмы. В апартаментах имелись две одинаковые спальни, но выполненные в разных цветовых гаммах. Особенно поразил Наину Ельцину спальный гарнитур Горбачевых из карельской березы, потому как ничего подобного в магазинах не продавалось. Впоследствии Ельцины перевезли его на дачу. Забрали они и кухонную мебель, которая тоже приглянулась Наине Иосифовне. Предметы мебели пришлось подгонять для другого помещения, так как они были встроенными.

Место жительства нового президента

Мебель Ельцины решили перевезти не просто так. Дело в том, что, несмотря на шикарную обстановку бывшей квартиры Горбачевых, оставаться в доме на улице Косыгина они не захотели. Здесь же находилась и личная жилая площадь Михаила Горбачева. В то время Михаил Сергеевич большую часть своего времени уже проводил за городом, однако иногда он все же наведывался в столицу. Поэтому случайная встреча Горбачева с Ельциным в подъезде была не исключена. Но Борис Николаевич даже мельком не желал видеть своего оппонента.

Новоиспеченному президенту России стали подыскивать другое жилье, правда, это оказалось проблематично. От огромной квартиры в 460 квадратных метров, построенной когда-то для Леонида Брежнева на улице Щусева, Ельцин отказался.

Борис Николаевич вместе с семьей продолжал жить у Белорусского вокзала, пока на его дочь Татьяну не напал незнакомец. Поэтому Ельцину пришлось переселиться в резиденцию Горбачева, а в 1993 году он начал строить собственный дом в Горках-10. Что касается правительственной квартиры, то ее впоследствии продали.