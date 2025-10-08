Как «ходили» гигантские статуи острова Пасхи

Много лет исследователи ломали голову над тем, как древние жители острова Пасхи совершали, казалось бы, невозможное и перемещали свои знаменитые статуи. Чтобы расставить точки над «i», ученые объединили физику, 3D-моделирование и расчеты в серии экспериментов, результаты которых опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Изучив почти 1000 статуй моаи, они обнаружили, что жители Рапа-Нуи, вероятно, использовали веревки и «водили» гигантские статуи зигзагом по специально спроектированным дорогам. Причем идолы «проходили» путь от каменоломни до церемониальных платформ в вертикальном, покачивающемся движении, что опровергает теорию перемещении в горизонтальном положении с помощью деревянных приспособлений.

«Как только вы ее раскачаете, это совсем не трудно — люди тянут одной рукой. Это экономит энергию и происходит очень быстро, — объясняет профессор Карл Липо из Бингемтонского университета. — Самое сложное — это заставить ее раскачиваться. Вопрос в том, если статуя очень большая, что для этого потребуется? Соответствует ли то, что мы увидели в эксперименте, тому, что мы ожидаем с точки зрения физики?»

Чтобы изучить, как могла бы двигаться более крупная статуя, ученые построили высокодетализированные 3D-модели моаи и выявили отличительные конструктивные особенности — широкие D-образные основания и наклон вперед — которые делают их более пригодными для перемещения в покачивающемся, зигзагообразном движении.

Для проверки на практике изготовили точную копию статуи весом 4,35 тонны с характерным наклоном. Всего 18 человек смогли переместить ее на 100 метров всего за 40 минут, что намного лучше по сравнению с предыдущими попытками вертикальной транспортировки.

«С точки зрения физики это логично. То, что мы увидели экспериментально, на самом деле работает. И с увеличением размера продолжает работать. Все, что мы наблюдали при перемещении гигантских статуй, с увеличением размера становится еще последовательнее — так что это остается единственным возможным способом их переместить», — убежден Липо.

Дополнительным подтверждением этой теории служат дороги Рапа-Нуи. Шириной 4,5 метра, углубленные в поперечном сечении, они идеальны для стабилизации статуй при их движении вперед.

«Каждый раз, когда они перемещали статую, это выглядело так, будто они строили дорогу. Дорога была частью процесса транспортировки. Мы фактически видим, как пути перекрывают друг друга, множество их параллельных версий. Вероятно, они расчищали путь, перемещали статую, расчищали следующий участок, продвигались дальше и двигали ее поэтапно. То есть много времени уходило именно на работу с дорогой», — говорит профессор.

По его мнению, на данный момент ничто другое не объясняет настолько убедительно, как перемещались моаи. Исследователь бросает вызов всем остальным: докажите, что мы не правы.

«Найдите какие-нибудь доказательства, которые покажут, что они не могли "ходить". Потому что ничто из того, что мы видели, этого не опровергает. На самом деле, все, что мы когда-либо видели и о чем думали, лишь укрепляет аргументы», — подчеркивает он.

Рапа-Нуи печально известен безумными теориями, не подкрепленными никакими доказательствами. Новое исследование стало ярким примером проверки теории на практике.

«Напридумывали разных теорий — вроде бы логичных и правдоподобных. Но не проверяют свои догадки фактами. А мы поступили иначе: взяли и сложили все данные, как пазл, и получили научный ответ», — не скрывает гордости антрополог.

Это исследование отдает дань уважения народу Рапа-Нуи, который совершил монументальный инженерный подвиг, имея ограниченные ресурсы, добавляет Липо.