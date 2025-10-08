Голливуд, как известно, создан руками эмигрантов. Неудивительно, что многие из тех, кто сегодня блистает на мировых экранах, имеют русские корни. Далее мы расскажем о четырех выдающихся личностях, которые, несмотря на жизнь в “американской мечте”, не забывают о своем русском происхождении.

Один из самых востребованных актеров Голливуда, Леонардо Ди Каприо, гордится своими русскими корнями. Сам актер неоднократно заявлял, что является “не на четверть, а наполовину русским”. Его мать, Ирмелин Ди Каприо, родилась в семье эмигрантов из СССР. Бабушка Леонардо, Елена Степановна Смирнова, переехала в Германию из Советского Союза около полувека назад. Там она вышла замуж за Вильгельма Индербиркена, которого сам Ди Каприо также называл русским, несмотря на его немецкую фамилию.

Леонардо известен не только выдающимися ролями, но и любовью к русской культуре. Он восхищается творчеством таких режиссеров, как Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и Сергей Параджанов. Более того, актер не раз подчеркивал, что ему близки русские традиции и менталитет.

Создатель культовых фильмов об Индиане Джонсе, Стивен Спилберг, также имеет русские корни. Родословная знаменитого режиссера идет еще из Российской империи. Его дед по материнской линии, Филипп Поснер, родился в Одессе в 1884 году. Родители отца Спилберга, Самюэль Спилберг и Ребекка Чечвик, также имели русское происхождение. Спилберг однажды сказал: “В первую очередь, я русский”, признавая свои корни.

Впрочем, это не мешало представлять русских антагонистами в своих фильмах, например, в “Индиане Джонсе и Хрустальном черепе”. Сам режиссер объяснил это историческим контекстом – действие фильма разворачивается в 1957 году, во время Холодной войны. Так что и враги у американского археолога соответствующие.

Настоящее имя Натали Вуд – Наталья Николаевна Захаренко. Она родилась в Сан-Франциско в семье русских эмигрантов. Ее родители, спасаясь от последствий революции, бежали из Хабаровска во Владивосток, затем в Китай, а оттуда – в США. Отец Натальи был инженером, а мать происходила из дворянского рода.

Натали не только прекрасно говорила по-русски, но и гордилась своим происхождением. Она часто упоминала, что считает себя “очень русской”. Ее карьера в Голливуде стала яркой страницей в истории кино, а фильмы с ее участием — “Большие гонки” и “Вестсайдская история” — стали бессмертной классикой.

Майкл Дуглас – еще одна голливудская звезда с русскими корнями. Его отец, легендарный актер Кирк Дуглас (настоящее имя – Иссур Даниелович Демский), родился в семье русских евреев, эмигрировавших в США из Гомеля, который тогда входил в состав Российской империи. Правда, если Кирк Дуглас всегда с гордостью говорил о своем происхождении, Майкл в 2022 году ошарашил многих своих поклонников заявлением:

“Они [русские] пытались уничтожить нас [американцев]последние 75 лет".

Правда, ни одного примера подобных “попыток” так и не привел, несмотря на многочисленные просьбы.