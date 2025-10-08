Аэропорт Сочи нашел хозяев местного Хатико

В Сочи нашли хозяев щенка Тайсона, который одиноко бродил по аэропорту курорта. История о потерявшейся еще в сентябре собаке завирусилась в Сети и помогла питомцу вернуться домой.

Пес бродил по предполетной зоне совсем один и явно нуждался в помощи. Некоторые пассажиры даже пытались увезти его с собой, но сотрудники воздушной гавани решили пристроить собаку в приют.

«Судьба преподнесла удивительный сюрприз. Нам написали настоящие хозяева. Тайсон не был брошен – он потерялся, убежав из дома, где его так сильно любили и ждали. Кто-то захотел улететь с ним, приняв за бездомного, но судьба распорядилась иначе. И теперь, благодаря СМИ наш герой не в новом доме, а в своем, родном», – рассказали в воздушной гавани.

Отметим, что аэропорт Сочи уже давно сотрудничает с приютами для животных и помогает питомцам найти новых хозяев. Сейчас, например, семью обрела ротвейлер Айва, о которой ранее рассказали в телеграм-канале аэропорта.

Подписчики «Крыши ТурДома» также бурно отреагировали на эту ситуацию. Многие поблагодарили администрацию авиагавани за активность и помощь животным, но некоторые обрушились с критикой на хозяев щенка: