.ший развалить СССР: главные провалы Аллена Даллеса

Ровно 130 лет назад, 7 апреля 1893 года, в семье американского миссионера родился Аллен Даллес. Его имя стало символом начала холодной войны, а сам он оставил глубокий след в мировой истории, особенно в контексте противостояния двух сверхдержав — США и СССР. Таким образом, именно Даллес стал одной из ключевых фигур, определивших облик мировой политики второй половины XX века.

От учителя до разведчика

Будущий глава ЦРУ с детства проявлял неординарные способности. В юные годы он не боялся публично выражать свои взгляды, выступая против политики Великобритании во время Второй англо-бурской войны. Это был смелый шаг для мальчика, который рос в семье с сильными религиозными и патриотическими традициями. После окончания Принстонского университета Аллен начал свой карьерный путь в качестве учителя, а позже дипломата. Он работал в различных странах, что позволило ему не только овладеть несколькими языками, но и глубже понять структуру международных отношений.

Однако это было лишь началом громкой карьеры. В годы Второй мировой войны Даллес стал сотрудником Управления стратегических служб (УСС) — предшественника ЦРУ. Именно тогда он начал формировать свои взгляды на разведывательную деятельность, которые впоследствии легли в основу работы Центрального разведывательного управления.

Начало холодной войны

После окончания войны США и СССР, еще недавно союзники, быстро превратились в идеологических противников. В этот период Аллен Даллес стал одной из ключевых фигур, формировавших политику противостояния с Советским Союзом. В 1953 году он был назначен директором ЦРУ, и именно под его руководстве организация обрела ту форму, которую мы знаем сегодня.

Даллес был не просто разведчиком, он был стратегом. Его идеи и подходы легли в основу многих операций, направленных на ослабление СССР и распространение американского влияния в мире. Вдохновленный речью Уинстона Черчилля в Фултоне, где британский лидер провозгласил начало холодной войны, Даллес разработал целый комплекс мер, направленных на подрыв советской идеологии. Они включали пропаганду, поддержку антисоветских движений, внедрение западных ценностей и использование культуры как инструмента влияния.

«План Даллеса»

Одной из самых спорных страниц в биографии «главного ЦРУшника» является так называемый «План Даллеса по уничтожению СССР». Этот документ, хотя и не существует в официальной форме, стал символом американской стратегии по подрыву нравственных и культурных основ советского общества. Согласно этому «плану», главной целью было нравственное разложение нации через внедрение порочных ценностей, разрушение традиционной семьи, подрыв веры и культуры.

Сторонники теории о существовании плана утверждают, что именно в 50-е годы началась систематическая работа по оболваниванию населения через массовую культуру, СМИ и образовательные системы. Хотя историки спорят о достоверности этого документа, сам факт того, что американская разведка активно занималась идеологической борьбой, не вызывает сомнений.

Наследие Даллеса

При жизни Аллена Даллеса система, которую он создал, еще не достигла той эффективности, которую мы наблюдаем сегодня. Однако именно он заложил основы для проведения операций, которые в наши дни называют «цветными революциями». Его подходы к манипуляции общественным мнением, внедрению агентов влияния и использованию СМИ стали основой для многих современных технологий информационной войны.

Даллес фактически превратил ЦРУ в мощный инструмент внешней политики США. Его деятельность оказала огромное влияние на формирование мирового порядка, который мы видим сегодня. Однако, как это часто бывает, оружие, созданное для борьбы с врагом, может обернуться против самого создателя. Многие проблемы, с которыми сталкиваются сегодня США, такие как кризис традиционных ценностей, рост влияния ЛГБТ-сообщества и моральное разложение, можно рассматривать как обратную сторону той же медали.

Провал за провалом

Но все это «игра вдолгую», причем с весьма неоднозначными результатами и последствиями, которые мы все еще переживаем. При жизни же Даллес не блистал успехами в планировании международных операций. Бесславно окончилась организованная им высадка американского десанта на Кубу. Не самой удачной оказалась и его идея заброски шпионов в СССР. В период с 1951 по 1954 годы советская контрразведка выявила и поймала более 30 парашютистов-диверсантов. Остальные же были использованы в радиоиграх.

В 1954 года Даллес провел операцию «Моби Дик», предполагавшую заброску сотен воздушных шаров на территорию СССР для аэрофотосъемки. На это было потрачены миллионы долларов. Правда, не один до советских границ так и не долетел.

Апофеозом же стал тоннель, прорытый в Берлине из американской зоны в советскую. Правда, «секретный проект» проявил себя с первым снегом – проталина явно показала себя. Впрочем, о тоннеле советская разведка узнала еще до того, как его начали строить.