Серфер пережил нападение акулы и сам добрался до больницы

У берегов острова Кенгуру, Австралия, узкозубая акула покусала 50-летнего серфера. Об этом пишет 7 News Australia.

Как стало известно организации по наблюдению за акулами штата Южная Австралия, акула напала на мужчину, поскольку он мешал ей охотиться за тюленем. Она два раза укусила его за ноги и уплыла дальше.

Серфер пережил нападение хищницы и, несмотря на раны, сам добрался до больницы. Отмечается, что его травмы совместимы с жизнью, но ему необходима операция.

Узкозубые акулы обитают преимущественно в тропических и субтропических водах Атлантического океана. В длину они могут достигать 3,3 метра. Несмотря на свои размеры, они нападают на людей очень редко.

