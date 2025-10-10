11 октября: на Осеннего Николу карие глаза спать спокойно не дадут

В этом году 11 октября православные отмечают Покровскую родительскую субботу. Это переходящий праздник, так как он отмечается в ближайшую субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Слово "Покров" означает "защита", и считается, что в этот день Богородица покрывает своим омофором (покровом) всех молящихся.

В народном календаре это Осенний Никола или Харитонов день. Считалось, что в этот день часто веселится нечистая сила, наводя на всех порчу. В этот день старались обходить стороной обладателей карих глаз, черных и длинных волос, считалось, что они невольно могут испортить судьбу. Часто в этот день предпочитали сидеть дома, заниматься рукоделием, готовкой, починкой инвентаря или одежды. К столу не подавали сырые ягоды и овощи, считалось, что ими можно отравиться. Старшие члены семьи посещали утром кладбища, навещая могилы родственников.

День был плохим для вступления в брак, но удачным для гадания или предсказаний. Главное было после не рассказывать об ответе, иначе не исполнится. Если в этот день уши чешутся, скоро придет весть о рождении ребенка. В этот день нельзя было делать уборку: мыть пол, выметать и выносить мусор. Боялись, что так можно горе и беду в дом впустить.

Если к этому времени деревья вновь зацвели - к долгой и теплой осени. Услышали осенний гром - жди зимой много снега. Ветер резко изменил направление - все окутает туман. На иве заметили иней - зима будет долгой. Низко летают птицы, а заяц сменил одежку - зима придет рано.