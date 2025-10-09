Как не стать жертвой преступников

Современная криминология рассматривает виктимность как комплекс характеристик, повышающих вероятность стать жертвой преступления. Согласно исследованиям, в России ежегодно фиксируется около 3 миллионов потерпевших от криминальных посягательств.

Виктимность и ее элементы

Как отмечается в учебнике «Криминология и предупреждение преступлений» под редакцией В. Авдийского и Ю. Пудовочкина, индивидуальная виктимность представляет собой несколько элементов: социально-демографический, нравственно-психологический и биологический. Первый элемент включает в себя данные о поле, возрасте, национальности, социальном статусе жертвы, второй – сведения о характере, настроении, психологическом состоянии, а третий – информацию о склонностях и заболеваниях.

Характеристики жертвы

По утверждению криминалистов, жертвами преступлений чаще всего становятся мужчины (около 70%), что связано с их большей вовлеченностью в социальную жизнь общества и меньшей занятостью в бытовых процессах. Впрочем, в последние годы наблюдается рост женской виктимности. Подобная тенденция является следствием урбанизации и феминизации. К тому же, если говорить о таких преступлениях, как ограбления, то им подвергаются больше женщин, чем мужчин, так как преступник в этих случаях выбирает жертву, неспособную дать отпор.

При выборе жертвы немаловажную роль для преступников играет и возраст. Так, наиболее часто преступным посягательствам подвергаются люди в возрасте от 25 до 40 лет. При этом самым висктимоопасным, согласно статистике, считается возраст от 25 до 29 лет (38,4%), а также возраст от 29 до 39 лет (28,7%).

Подвержены риску стать жертвами преступления независимо от возраста люди без определенного места жительства, безработные, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическим средствами, представители некоторых профессий (таксисты, полицейские, продавцы, инкассаторы).

Индивидуальные особенности

Однако не стоит забывать и о нравственно-психологическом элементе, составляющем портрет потенциальной жертвы. Наиболее часто в сети преступников попадают неуверенные в себе люди, слишком доверчивые, впечатлительные, рассеянные, эмоционально неустойчивые. Сергей Кашин, автор книги «Как победить любого противника в экстренных ситуациях. Секреты спецназа», утверждает, что опытные преступники способны выбрать жертву по робкой походке, нерешительным движениям, застенчивым манерам.

Примечательно, что искусственно выработанной уверенной походкой или показной агрессивностью профессионального преступника практически невозможно ввести в заблуждение. К тому же по-настоящему агрессивные люди, как и азартные, вспыльчивые, раздражительные, нервозные и ревнивые, тоже нередко становятся фигурантами криминальной хроники в качестве потерпевших. Так, слишком конфликтный человек способен развязать ссору из-за очереди в магазине и в конце концов может оказаться побитым другими участниками этой очереди.