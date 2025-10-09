Гибель актера Александра Белявского: что произошло на самом деле

8 сентября 2012 года жизнь народного артиста России Александра Белявского оборвалась при трагических обстоятельствах. Актер, известный по ролям в «Иронии судьбы», «Месте встречи изменить нельзя» и других культовых фильмах, погиб в возрасте 80 лет, выпав из окна лестничной клетки своего дома.

Любовь, болезнь и кино

В последние годы жизни Белявский перенес инсульт, приведший к нарушению речи. Для актера, активно занимавшегося дубляжем (его голосом говорили Пьер Ришар, Луи де Фюнес), это стало серьезным ударом. При съемках «Иронии судьбы-2» ему досталась роль без слов.

Несмотря на болезнь, Белявский продолжал бороться за восстановление — занимался гимнастикой, посещал логопеда, регулярно гулял. По свидетельствам близких, он надеялся вернуться к профессиональной деятельности.

Странная смерть

В последних числах августа 2012 года Александр Борисович с семьей вернулись с дачи. 1 сентября дочка Сашенька пошла в школу. Днем 8 сентября девочка гуляла на дворовой детской площадке во дворе, а супруга Людмила отправилась в магазин. Домой она не торопилась, уселась на скамейку во дворе, наблюдая за играющей дочерью…

Вдруг к женщине подбежал сосед, Валерий, с криком: «Вы тут сидите, а Саша из окна выпал!» Бездыханное тело Белявского лежало у подъезда в луже крови…

Впоследствии выяснилось, что 80-летний актер в отсутствие жены и дочери покинул квартиру. Почему-то на нем были только трусы и один носок. На ногах даже не было тапочек. Опираясь на трость, старик поднялся по лестнице с третьего этажа на площадку между пятым и шестым. Там он каким-то образом вывалился из открытого окна. Белявский погиб мгновенно. На лестничной клетке осталась лежать его трость.

Несчастный случай или самоубийство?

По одной из версий, которую поддерживали близкие актера, Александр Борисович мог забеспокоиться о жене и дочери и решил взглянуть из окна на детскую площадку. Из окон квартиры Белявских ее не было видно, и он поднялся выше по лестнице… Далее престарелый актер мог плохо себя почувствовать и высунуться в окно, чтобы подышать свежим воздухом. Возможно, у него закружилась голова, он не удержал равновесия и упал…

Между тем, чтобы распахнуть окно на площадке, требовались немалые усилия. Нужно было открыть двойные рамы, что для пожилого и больного человека являлось непростым делом. К тому же, ширина подоконника там около метра, и даже перегнувшись через него, практически невозможно вывалиться из окна случайно.

Так возникла версия о самоубийстве. В частности, актер Станислав Садальский предположил, что Белявского могли толкнуть на суицид финансовые проблемы. Однако друзья семьи утверждали, что хотя Белявские жили небогато, но особо и не бедствовали. Они даже ездили отдыхать за границу.

Хотя в принципе Александр Борисович мог покончить с собой, осознав, что здоровье уже не вернется и ему больше не придется работать в профессии. Возможно, он страдал депрессией…

Жертва семейного рока?

Но была и еще одна версия: якобы весь род Белявских по мужской линии преследует злой рок. Еще в первом браке Александр Борисович потерял двоих сыновей. Его первенец Борис, не достигнув трехлетнего возраста, утонул в пруду. Говорили, что по еврейским традициям нельзя называть мальчика в честь еще живого родственника, а Борю назвали в честь деда, который на тот момент был еще жив…

После этого Александр и его первая жена Валентина взяли на воспитание ребенка из детдома. Но приемный сын Андрей в 20 лет погиб, выпав из окна шестого этажа. Его смерть была признана несчастным случаем. Кстати, Андрей Белявский занимался скалолазанием, хотя непонятно, какое отношение это имеет к его гибели… Так или иначе, получается, что приемный отец в итоге повторил его судьбу.

Проклятие «Тайного знака»

Некоторые связывают ужасную и неестественную кончину актера с его участием в телесериале «Тайный знак». В 2002 году Александр Борисович снялся в первой части картины, посвященной деятельности секты сатанистов в провинциальном городке. Между прочим, в «Тайном знаке» снимался и Александр Пороховщиков, ушедший из жизни в апреле того же 2012 года, вскоре после самоубийства жены Ирины. Причиной смерти стал инсульт… Совпадение совпадением, но недаром говорят, что сниматься в мистических фильмах опасно. Неужели десять лет спустя после съемок проклятие настигло обоих актеров? Впрочем, людей искусства часто ждет трагический конец: возможно, это расплата за успех…