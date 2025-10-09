Потревоженный мавзолей: что шокировало чекистов при эксгумации Петра I

Петропавловский собор, основанный по указу Петра I как императорская усыпальница по образцу константинопольских мавзолеев, стал местом упокоения российских монархов от Петра Великого до Александра III. Однако его история в XX веке обросла многочисленными легендами, требующими отдельного анализа.

Почивший в 1725 году, император Петр Алексеевич как раз и стал первым представителем рода Романовых, упокоившимся в новом «некрополе» (прежде всех русских царей, за исключением Бориса Годунова, хоронили в Архангельском соборе московского Кремля). Чтобы выполнить волю «Отца Отечества» – так Петра I величает надпись на его надгробии – тело покойного монарха в течение 6,5 лет хранили во временной деревянной часовне в ожидании, пока собор будет достроен. Приняв на вечный покой почти всех российских императоров вплоть до Александра III (а с 1831 года также многих великих князей, княгинь и княжон), Петропавловский собор за два столетия превратился не только в фамильный склеп, но и в сокровищницу, ставшую после 1917 года желанной добычей мародеров.

Потревоженный мавзолей

Согласно официальным сведениям, разорение Петропавловского собора было произведено практически сразу после Февральской революции, по распоряжению Временного правительства. Осенью 1917 года из Петропавловского собора вынесли все, что представляло ценность: более тысячи надгробных венков из золота, серебра и фарфора, драгоценные иконы, кресты и лампады, золотые, серебряные и бронзовые юбилейные медали, украшавшие надгробия четырех императоров, серебряный барельеф Петра Великого, бриллиантовую корону Мальтийского ордена с надгробия Павла I и многое другое. Все эти ценности были отправлены в Москву, после чего бесследно исчезли.

Тем не менее, несмотря на учиненное варварство, сами могилы Романовых тогда вскрыты не были. Это давало основания предполагать, что императорская усыпальница хранит еще немало сокровищ: в XVIII – начале XIX века монархов хоронили в золотых коронах, их сердца после бальзамирования отправлялись на дно могилы в серебряных сосудах, сами тела помещались в серебряные саркофаги, а наряды покойных царственных особ могли быть украшены драгоценностями. Это дало основание в 1930-х годах распустить слух, будто в 1921 году большевики все-таки добрались и до самих монарших захоронений, эксгумировав тела Романовых и конфисковав имевшиеся при них ценности «в пользу голодающих». Брошенные на благодатную почву, зерна этих сплетен дали долгосрочные всходы и впоследствии породили еще немало домыслов, так и не получивших ни одного достоверного доказательства.

Слухи и свидетельства

Впервые сведения о якобы совершенном большевиками надругательстве над императорскими могилами были опубликованы в 1933 году за границей. По утверждению белоэмигранта из Парижа Бориса Николаевского, в Варшаве было обнаружено письмо одного из видных членов петербургского ГПУ, обнародованное краковской газетой. В письме содержались подробности тайного вскрытия гробниц русских императоров в усыпальнице Петропавловского собора в 1921 году по требованию «Помгола».

«…Открываются тяжелые двери усыпальницы, и перед нашими глазами появляются гробы императоров, установленные полукругом. Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являющийся председателем комиссии, приказал начать с самых молодых…» – говорится в тексте письма.

Согласно этому первому свидетельству, вскрывать захоронения начали с Александра III, сняв с хорошо сохранившегося трупа императора усыпанные бриллиантами ордена и драгоценные перстни. Открывая одну могилу за другой, чекисты перекладывали ограбленные тела Романовых из серебряных гробов в деревянные, после чего они должны были отправиться в подвал Исаакиевского собора. Самое большое количество драгоценностей, говорилось в письме, изъяли из могилы императрицы Екатерины I, тогда как могила Александра I будто бы оказалась пуста – тем самым подтверждалась распространенная легенда, что император не умер, а ушел в монастырь.

Автор письма также остановился на эксгумации Павла I, чье лицо под расплавившейся посмертной маской искажала гримаса ужаса, а также в подробностях описал вскрытие могилы Петра I: «…Наконец, мы дошли до последней, точнее, до первой гробницы, где покоились останки Петра Великого. Гробницу трудно было открыть. Механики заявили, что, очевидно, между внешним гробом и внутренним находится еще один пустой, который затрудняет их работу. Начали сверлить гробницу, и вскоре крышка гроба, поставленная для облегчения работы вертикально, открылась и перед взорами большевиков предстал во весь рост Петр Великий. Члены комиссии от неожиданности в страхе отшатнулись. Петр Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохранилось. Великий царь, который при жизни возбуждал в людях страх, еще раз испробовал силу своего грозного влияния на чекистах. Но во время перенесения труп великого царя рассыпался в прах…».

В дальнейшем подобные свидетельства будут появляться и в рассказах ряда других лиц, передавая, по сути, одни и те же подробности.

Например, рассказ профессора В.К. Красуского: «Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: “Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц”. Зная А.А. Красускую как очень серьезного ученого и человека, я не могу допустить мысли, что все сказанное мне ею было основано только на слухах. Она могла сказать о вскрытии гробниц лишь то, что ей было хорошо известно».

Доктор технических наук, профессор В.И. Ангелейко также рассказывал о вскрытии могил со слов своего товарища по гимназии Валентина Шмита, чей отец якобы присутствовал при эксгумации:

«Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I».

А вот из воспоминаний советского архитектора В.Д. Адамовича: «Со слов ныне покойного профессора истории Н.М. Коробова… Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся…»

Наконец, писательница Надежда Павлович дает ссылку на рассказ Бориса Каплуна, племянника могущественного главы петроградского ЧК М. Урицкого: «В тот день Борис был взволнован: он только что с отрядом красноармейцев участвовал во вскрытии царских гробниц. “Зачем?” – спросили мы. – “Чтобы проверить слух, будто в царских гробах спрятаны царские сокровища”.<…> “Ну и что, нашли?” – “Нет, не нашли. Петр Великий сохранился лучше других – у него на пальце был бриллиантовый перстень, который мы думали снять для музея, но не решились”».

В качестве ремарки заметим, что Борис Каплун в тот момент заведовал крематорием, что дало основание для новых домыслов о том, что тела Романовых после эксгумации 1921 года были сожжены.

История, которой не было

Слухи о вскрытии могил Романовых большевиками стали активно муссироваться в 1991 году, после того как под Екатеринбургом были найдены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, которые нуждались в перезахоронении. Приводя означенные свидетельства современников, сторонники конспирологической версии утверждали, что могилы русских императоров в Петропавловском соборе стоят пустые. Однако, как несложно заметить, имеющиеся свидетельства, писанные почти что «под копирку», объединяет еще кое-что – все они записаны третьими лицами со слов третьих лиц, которые в подавляющем большинстве случаев также не были прямыми очевидцами эксгумации, а ссылались еще на чьи-то свидетельства. При этом никаких архивных документов, которые бы подтвердили вскрытие гробниц в 1921 году, исследователями обнаружено не было, несмотря на все усилия. Да и сами сотрудники музея Петропавловской крепости называли рассказы о разорении монарших могил полнейшей чушью.

Наконец, промежуточным итогом сей загадочной истории стала эксгумация тела Александра III в 2015 году с целью выявления ДНК для идентификации останков последнего императора Николая II. Участвовавшие в следственной процедуре представители РПЦ акцентировали внимание общественности на том, что мраморное надгробие императора имело сколы и внутренние повреждения, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о том, что могила уже вскрывалась прежде. Однако сам внутренний ковчег с останками Александра III оказался нетронутым, служа таким образом наглядным доказательством того, что легенда о вскрытии царских захоронений чекистами в 1921 году скорее всего является чистым вымыслом. Тем не менее сторонники конспирологии не сдались, продолжая распускать слух, будто в гробу – кости вовсе не императора Александра III, поскольку его тело было забальзамировано и не должно было до такой степени истлеть. Все изъятые ценности были отправлены в Москву, где их следы теряются. При этом сами захоронения остались нетронутыми.