Виновника одного из самых разрушительных лесных пожаров выдал ChatGPT

Федеральные прокуроры из США по Центральному округу Калифорнии используют данные из ChatGPT и искусственный интеллект как часть доказательств против 29-летнего Джонатана Риндеркнехта, обвиняемого в разжигании одного из самых разрушительных лесных пожаров в истории Лос-Анджелеса. Пожар в Палисейдс в январе этого года унес жизни 12 человек, уничтожил почти 7000 строений и сжег более 23 000 акров земли.

Как произошел пожар

По версии следствия, Риндеркнехт устроил небольшое возгорание, известное как пожар Лахмана, в Пасифик Палисейдс 1 января 2025 года. Огонь тлел несколько дней, а затем под сильным ветром превратился в катастрофический пожар Палисейдс. Риндеркнехт был арестован возле своего дома во Флориде и обвинен в уничтожении имущества путем поджога.

Согласно прокуратуре США по Центральному округу Калифорнии, исследователи тщательно изучили его активность в ChatGPT и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, в течение нескольких месяцев до пожара.

Искусственный интеллект как улика

В июле 2024 года Риндеркнехт попросил ChatGPT создать изображение с горящим лесом, бегущими людьми и «богатыми наблюдателями», отдыхающими за стеной с символом доллара. Прокуроры отмечают, что результат имел «мультяшную атмосферу», характерную для искусства, созданного ИИ.

В другом обмене сообщениями в ноябре 2024 года Риндеркнехт написал:

«Я буквально сжег Библию, которую у меня была. Это было потрясающе. Я почувствовал свободу». Прокуратура уточняет, что эти разговоры напрямую не вызвали пожар, но отражают его психическое состояние и входят в материалы дела.

От водителя Uber до обвиняемого в поджоге

Ранее Риндеркнехт работал водителем Uber в Пасифик Палисейдс. В новогоднюю ночь пассажиры сообщили, что он выглядел «раздраженным и злым». После последнего рейса мужчина отправился к тропе Skull Rock Trailhead, сделал фотографии и видео с вершины холма. В 12:12 утра датчики зафиксировали пожар в этом районе.

Он пытался несколько раз вызвать 911, но плохая связь мешала. Когда наконец оператор ответил, пожар уже был замечен соседями. После этого Риндеркнехт покинул место происшествия, но позже следил за пожарными и записывал их работу на видео.

Uber сразу же удалил его из своей платформы и сотрудничает с властями.

Действия прокуратуры

«Безрассудство одного человека привело к одному из самых разрушительных пожаров в истории Лос-Анджелеса, повлекшему гибель людей и масштабные разрушения», — заявил Билл Эссейли, исполняющий обязанности федерального прокурора Центрального округа Калифорнии. «Мы не можем вернуть потерянное, но надеемся, что уголовное дело принесет хотя бы частичное чувство справедливости для пострадавших».

Следователи исключили другие возможные причины пожара, включая фейерверки, молнии и линии электропередач. Риндеркнехт был опрошен в январе, но обвинения предъявлены только сейчас. В настоящее время он находится под стражей во Флориде и будет экстрадирован в Калифорнию для судебного разбирательства. Риндеркнехт считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

Новый этап использования ИИ в расследованиях

Случай Риндеркнехта демонстрирует, как данные искусственного интеллекта могут помочь следствию, особенно в случаях с преднамеренными действиями. Чаты, запросы и изображения, созданные ИИ, могут отражать намерения и психическое состояние человека, что делает их ценными доказательствами.